A busca do sentido da vida em convento na Suécia: "desejam o silêncio", afirma religiosa

Uma das dominicanas do convento em Rögle, Irmã Veronica, que há alguns anos faz parte da comunidade, viveu numa ordem secular francesa e depois foi enviada para a Suécia. Lá ela encontra pessoas que não são católicas, mas que frequentam o convento das religiosas em busca de si mesmas e do silêncio.

Mario Galgano – Rögle (Suécia)

O mosteiro de Rögle, na região sul da Suécia chamada Skåne, é um lugar de silêncio. Aos domingos, além das poucas residentes, também hóspedes de cidades como Malmö, Estocolmo ou Lunt visitam a igreja local. Muitos deles não são católicos, conta uma das dominicanas, Irmã Veronica, que há alguns anos faz parte da comunidade. «Eles dizem: não sei quem sou. Desejo o silêncio. Quero encontrar-me», conta.

Como a religiosa chegou na Suécia

A Irmã Veronica é originária de Paris e é a única estrangeira na pequena comunidade. Antes de entrar em Rögle, ela viveu muito tempo numa comunidade leiga que só depois de 9 anos se converteu à Igreja católica. Ela chegou na Suécia em 2021. A decisão foi tomada a pedido da superiora-geral. «Fiquei muito feliz. Quando criança, li o livro de Nils Holgersson», lembrou com um sorriso.

A realidade na Suécia, no entanto, era completamente diferente. «Quando cheguei, os meus preconceitos eram grandes», afirmou. Ela ficou surpreendida com o quão pouco se sabia sobre a Igreja católica. «Muitos nem sabiam que os católicos são cristãos». Hoje ela vive em Rögle com outras três religiosas. A Igreja católica na Suécia é pequena, mas é justamente isso que desperta a curiosidade dos outros.

À procura de si mesmo

Nas redes sociais, como no Facebook, o convento conta a sua vida com uma linguagem simples. Desta forma, mesmo as pessoas que não são religiosas, mas estão abertas à experiência do silêncio, podem se aproximar. A espiritualidade dominicana oferece um espaço para quem procura orientação. A Irmã Veronica complementou:

“As pessoas não vêm porque procuram a Igreja Católica. Vêm porque procuram a si mesmas.”

As dominicanas de Rögle ao contar sobre a vida monástica a um grupo de jornalistas