Religiosas na Índia: o apoio aos marginalizados com a fé
Sujitha Sudarvizhi
As Franciscanas Missionárias de Maria foram fundadas na Índia em 1877 pela Beata Maria da Paixão, que convidou as religiosas a se tornarem instrumento de esperança, paz, alegria e cura. Atualmente são quase 5 mil irmãs FMM em 71 países do mundo que se dedicam à educação, saúde, justiça social e cuidado pastoral. Elas prestam serviço em quatro regiões da Índia, e uma delas é a de São Francisco que abrange oito Estados da Índia setentrional: Deli, Jammu e Caxemira, Uttar Pradesh, Bihar, Bengala ocidental, Chhattisgarh, Jharkhand e Madhya Pradesh. Portanto, a região deve enfrentar uma variedade de desafios culturais, linguísticos e sociais.
«Cada região tem os seus desafios únicos e fazemos o melhor que podemos para responder a essas diferenças», afirmou a Irmã Bensy Maria Sangeetham, que trabalha na região. «Participamos em muitas atividades missionárias, que nos ajudam a alcançar os marginalizados e necessitados, especialmente a fim de ser voz para quantos não têm voz».
Vivendo entre as pessoas em 19 comunidades vibrantes na região de São Francisco, as religiosas caminham com elas e respondem às suas realidades através da compaixão, da educação e da defesa. Elas se tornam farol de esperança para o ambiente e não se comportam como estranhas. Pelo contrário, participam nas esperanças, nas lutas e nos sonhos do povo. Essa proximidade as torna testemunhas credíveis e proféticas do Evangelho.
Sensibilização para educação de mulheres e crianças
As FMM instituíram um dos centros de assistência social mais animados da região. Na cidade de Trilokpuri, implementaram o programa de sensibilização “Disha Kendra”, com o qual prestam ajuda essencial e favorecem a emancipação dos subúrbios degradados da região e dos bairros marginalizados. A Irmã Bensy frisou que o programa de sensibilização ajudou mulheres e crianças a receber muitos benefícios, proporcionando a possibilidade de construir um futuro melhor no mundo de hoje.
Em contrapartida, as religiosas começaram a oferecer cursos de recuperação e de inglês, tanto para crianças como para adultos. Também iniciaram cursos de alfabetização informática e formação em corte e costura para mulheres e adolescentes. As religiosas são encorajadas pela resposta positiva das crianças, dos adultos e das mulheres, e isso infunde esperança para continuar a trabalhar pela transformação da comunidade.
Os resultados dos programas de sensibilização tornaram-se rapidamente visíveis. Algumas mulheres encontraram emprego em empresas de roupas, enquanto outras começaram a trabalhar por conta própria depois de ter aprendido a costurar. Os beneficiários afirmam que têm confiança e esperança na vida para melhorar a situação da família e nunca deixam de agradecer.
«Assim como os pássaros começam a construir os seus ninhos com esperança e confiança, também nós demos início a esse projeto com esperança no coração e fé em Deus», afirmou a Ir. Bency. «Deus é o nosso fundamento e a nossa força, e confiamos que Ele sustentará esta missão, movendo os corações e as mãos para continuar a apoiá-la, e sentimo-nos felizes por isso».
Unidades de saúde e proteção contra o tráfico humano
No âmbito destes programas de sensibilização, as religiosas organizam também unidades de saúde regulares para garantir o acesso à assistência à saúde, e gerem programas de sensibilização sobre a tutela de menores e a prevenção contra o tráfico de seres humanos. «Queremos sensibilizar para esse problema, pois o tráfico de seres humanos começou a tornar-se comum em certas regiões do norte da Índia e a negligência da saúde leva à morte, sobretudo entre as crianças», afirmou a Ir. Bency.
A Eucaristia no centro
As FMM foram fundadas com um coração missionário para ir até os confins da terra, especialmente onde Cristo é menos conhecido e amado. Na região de São Francisco, esse carisma é vivaz e vibrante. Aqui, a missão não se limita às instituições; tem lugar nas ruas, nas casas e nos mercados.
Inspiradas pela humildade de São Francisco e pela coragem da Beata Maria da Paixão, as religiosas vivem com simplicidade e servem de maneira radical. A missão consiste em acompanhar as pessoas num serviço amoroso. Como está escrito na sua constituição, a Eucaristia representa o centro da sua vida, «a nossa participação no sacrifício de Cristo, prolongada na adoração eucarística, permeia toda a nossa existência com louvor, oferta e intercessão».
Hoje, as religiosas FMM continuam vivendo a Eucaristia no dia a dia, partida e partilhada com os outros, tanto nas ruas congestionadas de Deli como nas florestas de Jharkhand. A delas é uma expressão de amor que anima os esquecidos, infundindo-lhes coragem para enfrentar sistemas injustos, e fé para reconhecer Cristo nos desolados. As religiosas lembram-nos que o amor de Cristo está vivo e ativo no mundo através de cada ato de compaixão.
