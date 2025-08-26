Primeira paróquia dedicada a Carlo Acutis celebra canonização

De 2 a 7 de setembro de 2025, o campus da Ítalo vai estar em festa com a cerimônia de canonização de Carlo Acutis. Para a ocasião, a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, que é a primeira no mundo dedicada a ele, localizada no campus da Ítalo, preparou uma intensa programação que inclui missas, festa com temática italiana e shows de bandas católicas.

Vatican News

A Festa da Canonização terá início no dia 2 de setembro (terça-feira), com a pré-estreia de “Carlo Acutis, o Filme”, pela produtora Lumine, no Teatro Ítalo Brasileiro, em dois horários (10h e 19h30). Baseado no relato de Rajesh Mohur, ex-mordomo da família Acutis, o filme, no estilo documentário, contém gravações nas cidades italianas de Milão e Assis. Mohur se converteu ao catolicismo inspirado pelo exemplo de vida do jovem. A produção também teve acesso a objetos pessoais de Carlo e entrevistas com pessoas próximas ao beato.

Capela Carlo Acutis - ÍTALO

Após a exibição do filme, será aberta a Exposição Carlo Acutis, com instalações artísticas mostrando detalhes e outros aspectos da vida do jovem santo, que permanecerá até o dia 7, no horário de 10h às 22h. Nos dias 5, 6 e 7 de setembro, acontece ainda o Tríduo da Canonização, com a celebração de missas solenes, barracas com comidas italianas e shows católicos. Na sexta, dia 5, a programação tem início com uma missa, às 19h, seguida de Festa Italiana. No dia seguinte, 6 (sábado), a missa será celebrada ao meio-dia e, à tarde, haverá show com banda católica.

No dia 7 de setembro, domingo, haverá a transmissão da solenidade de canonização, presidida pelo Papa Leão XIV, diretamente do Vaticano, às 5h da manhã. Às 10h, haverá missa solene, celebrada por Dom José Negri, bispo da Diocese de Santo Amaro, na Paróquia Universitária que passará a se chamar São Carlo Acutis.

Carlo Acutis

UM SANTO PARA A JUVENTUDE ATUAL

Carlo Acutis foi um jovem italiano que nasceu em Londres, mas cresceu em Milão (Itália). Ele gostava de videogames e de criar sites na internet, mas também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. Sua vida, desde muito cedo, foi um testemunho de vivência da fé católica.

Carlo Acutis

Aos sete anos, fez sua primeira comunhão e, desde então, assistia à missa todos os dias. Também rezava o rosário diariamente e demonstrava seu amor aos necessitados, doando roupas e alimentos. Com seu conhecimento de informática, criou um site dedicado a mostrar os milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e as aparições marianas aprovadas pela Igreja.

Após sua morte de leucemia, aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que ele ajudava, compareceram ao seu funeral, o que espantou seus pais.

Capela Carlo Acutis - ÍTALO

PRIMEIRA PARÓQUIA NO MUNDO

Foi um milagre realizado em solo brasileiro, o do menino sul-mato-grossense Matheus Vianna, que permitiu a beatificação de Carlo Acutis, em 2020. Matheus sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem explicação científica ao tocar uma relíquia de Carlo que visitava a Capela de Nossa Senhora Aparecida, em 2013, na cidade de Campo Grande (MS).

Em 2023, a Paróquia Universitária Beato Carlo Acutis, localizada no campus da Ítalo, foi a primeira no mundo a ser dedicada a ele. O segundo milagre atribuído a Carlo, que abriu caminho para sua canonização, foi a cura da jovem Valéria Valverde, da Costa Rica, após um acidente de bicicleta, em Florença, na Itália. O milagre foi reconhecido pelo Papa Francisco, no dia 23 de maio de 2024.