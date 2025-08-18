Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Em Piekary, grande peregrinação das mulheres “missionárias e guias”. Em Piekary, grande peregrinação das mulheres “missionárias e guias”. 
Igreja

Polônia, Piekary: grande peregrinação das mulheres “missionárias e guias”

No Angelus de 17 de agosto, Leão XIV abençoou as participantes da peregrinação de mulheres e jovens ao santuário da Mãe do Amor e da Justiça Social em Piekary Śląskie. O núncio Filipazzi: “façam com que na vida de todos aqueles que vocês amam e encontram seja sempre visível a face de Deus”.

Rafał Skitek e Wojciech Rogacin – Vatican News

Dezenas de milhares de mulheres e jovens, representando vários estados de vida, associações e profissões, algumas em trajes folclóricos coloridos, outras em uniformes profissionais, com faixas, chegaram no dia 17 de agosto para a peregrinação anual ao santuário mariano de Piekary. A peregrinação deste ano à Mãe da Justiça e do Amor Social realizou-se no centenário da Arquidiocese de Katowice e da coroação da imagem milagrosa da Virgem Maria.

O Papa abençoa “A grande peregrinação”

A peregrinação das mulheres e jovens a Piekary Śląskie é um importante evento religioso, que o Papa Leão XIV recordou após a oração do Angelus de 17 de agosto. “Abençoo a grande peregrinação ao santuário mariano de Piekary, na Polônia”, disse ele. O arcebispo Antonio Guido Filipazzi, núncio apostólico na Polônia, que presidiu a missa no santuário, pediu aos presentes, em sua homilia, que rezassem por Leão XIV diante da imagem da Mãe da Justiça e do Amor S

Maria, escola de esperança

Recordando que a peregrinação se realiza no Ano do Jubileu da Esperança, o arcebispo Filipazzi sublinhou que é de Maria que devemos aprender a esperança. “Tão grande era a fé de Maria, quanto grande era a sua esperança. Porque a esperança brota da fé. Onde há fé, há esperança. Quanto maior é a fé, maior é a esperança”, sublinhou o Núncio. Ele também lembrou que o Papa Francisco acrescentou a invocação “Mãe da esperança” às litanias lauretanas e que, na oração “Salve Regina”, invocamos Maria como “nossa esperança”.

O núncio apostólico Filipazzi durante a homilia no santuário de Piekary
O núncio apostólico Filipazzi durante a homilia no santuário de Piekary   (© Roman Koszowski / © Gość)

Missionárias para seus maridos, filhos, noivos

O arcebispo Filipazzi também fez referência à festa celebrada naquele mesmo dia, dedicada ao “ilustre filho da Silésia, São Jacek, que foi um dos primeiros discípulos de São Domingos e um grande missionário”. “Também a vocês, queridas mulheres e jovens, é pedido não apenas que esperem”, acrescentou, “mas também que sejam, como São Jacek, missionárias da esperança cristã para as pessoas e os ambientes de sua vida cotidiana”. O núncio apostólico encorajou as mulheres e as jovens a ajudarem, sobretudo, seus entes queridos, “maridos, namorados, filhos, todos os parentes, amigos e conhecidos, a não se esquecerem de Deus em suas vidas e a lembrarem que existe uma vida após a morte para a qual já estamos nos preparando na terra. Façam com que na vida de todos aqueles que vocês amam e encontram seja sempre visível a face de Deus!”.

O santuário de Piekary durante uma peregrinação
O santuário de Piekary durante uma peregrinação

O valor social do cuidado das mulheres pelos mais fracos

Dom Marek Szkudło, administrador da arquidiocese de Katowice, que participou da celebração, afirmou em seu discurso que “a Silésia é a terra das mulheres trabalhadoras, a terra das mulheres cujo trabalho muitas vezes passa despercebido”. “É hora de dizer em voz alta: o amor que vocês doam todos os dias é um valor social”, acrescentou. “Cuidar das crianças, dos doentes, dos idosos, da mesa diária, da pureza, da presença, da consciência, não é um acréscimo à vida, mas o fundamento da civilização do amor”.

Uma imagem da peregrinação ao santuário de Piekary
Uma imagem da peregrinação ao santuário de Piekary   (foto archidiecezja katowicka)

Szkudło (Katowice): não tenham medo de ser a voz da consciência

Dom Szkudło enfatizou que “as mulheres são necessárias como profetisas da verdade e do amor, guias ternas, mas fortes, que mostram que o valor de uma pessoa não depende dos gostos, do status em um grupo ou da aparência”. E encorajou-as assim: “Não tenham medo de falar sobre o que as magoa. Não tenham medo de ser a voz da consciência em casa, no trabalho, na sociedade. Que os vossos corações se tornem o lugar onde o mundo reencontra a paz, não através da força, mas através da presença”.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
18 agosto 2025, 15:08
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão