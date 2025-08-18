Polônia, Piekary: grande peregrinação das mulheres “missionárias e guias”

No Angelus de 17 de agosto, Leão XIV abençoou as participantes da peregrinação de mulheres e jovens ao santuário da Mãe do Amor e da Justiça Social em Piekary Śląskie. O núncio Filipazzi: “façam com que na vida de todos aqueles que vocês amam e encontram seja sempre visível a face de Deus”.

Rafał Skitek e Wojciech Rogacin – Vatican News

Dezenas de milhares de mulheres e jovens, representando vários estados de vida, associações e profissões, algumas em trajes folclóricos coloridos, outras em uniformes profissionais, com faixas, chegaram no dia 17 de agosto para a peregrinação anual ao santuário mariano de Piekary. A peregrinação deste ano à Mãe da Justiça e do Amor Social realizou-se no centenário da Arquidiocese de Katowice e da coroação da imagem milagrosa da Virgem Maria.

O Papa abençoa “A grande peregrinação”

A peregrinação das mulheres e jovens a Piekary Śląskie é um importante evento religioso, que o Papa Leão XIV recordou após a oração do Angelus de 17 de agosto. “Abençoo a grande peregrinação ao santuário mariano de Piekary, na Polônia”, disse ele. O arcebispo Antonio Guido Filipazzi, núncio apostólico na Polônia, que presidiu a missa no santuário, pediu aos presentes, em sua homilia, que rezassem por Leão XIV diante da imagem da Mãe da Justiça e do Amor S

Maria, escola de esperança

Recordando que a peregrinação se realiza no Ano do Jubileu da Esperança, o arcebispo Filipazzi sublinhou que é de Maria que devemos aprender a esperança. “Tão grande era a fé de Maria, quanto grande era a sua esperança. Porque a esperança brota da fé. Onde há fé, há esperança. Quanto maior é a fé, maior é a esperança”, sublinhou o Núncio. Ele também lembrou que o Papa Francisco acrescentou a invocação “Mãe da esperança” às litanias lauretanas e que, na oração “Salve Regina”, invocamos Maria como “nossa esperança”.

O núncio apostólico Filipazzi durante a homilia no santuário de Piekary (© Roman Koszowski / © Gość)

Missionárias para seus maridos, filhos, noivos

O arcebispo Filipazzi também fez referência à festa celebrada naquele mesmo dia, dedicada ao “ilustre filho da Silésia, São Jacek, que foi um dos primeiros discípulos de São Domingos e um grande missionário”. “Também a vocês, queridas mulheres e jovens, é pedido não apenas que esperem”, acrescentou, “mas também que sejam, como São Jacek, missionárias da esperança cristã para as pessoas e os ambientes de sua vida cotidiana”. O núncio apostólico encorajou as mulheres e as jovens a ajudarem, sobretudo, seus entes queridos, “maridos, namorados, filhos, todos os parentes, amigos e conhecidos, a não se esquecerem de Deus em suas vidas e a lembrarem que existe uma vida após a morte para a qual já estamos nos preparando na terra. Façam com que na vida de todos aqueles que vocês amam e encontram seja sempre visível a face de Deus!”.

O santuário de Piekary durante uma peregrinação

O valor social do cuidado das mulheres pelos mais fracos

Dom Marek Szkudło, administrador da arquidiocese de Katowice, que participou da celebração, afirmou em seu discurso que “a Silésia é a terra das mulheres trabalhadoras, a terra das mulheres cujo trabalho muitas vezes passa despercebido”. “É hora de dizer em voz alta: o amor que vocês doam todos os dias é um valor social”, acrescentou. “Cuidar das crianças, dos doentes, dos idosos, da mesa diária, da pureza, da presença, da consciência, não é um acréscimo à vida, mas o fundamento da civilização do amor”.

Uma imagem da peregrinação ao santuário de Piekary (foto archidiecezja katowicka)

Szkudło (Katowice): não tenham medo de ser a voz da consciência

Dom Szkudło enfatizou que “as mulheres são necessárias como profetisas da verdade e do amor, guias ternas, mas fortes, que mostram que o valor de uma pessoa não depende dos gostos, do status em um grupo ou da aparência”. E encorajou-as assim: “Não tenham medo de falar sobre o que as magoa. Não tenham medo de ser a voz da consciência em casa, no trabalho, na sociedade. Que os vossos corações se tornem o lugar onde o mundo reencontra a paz, não através da força, mas através da presença”.