Pastoral da Mobilidade Humana: compromisso com os migrantes

A XII Reunião Regional de Bispos e Agentes da Pastoral da Mobilidade Humana da América do Norte, América Central e Caribe concluiu-se no dia 21 de agosto com uma declaração final que reitera o compromisso da Igreja com os migrantes. Foi um espaço onde se pôde compartilhar experiências, testemunhos e pesquisas, para analisar a realidade migratória atual da região.

O encontro, realizado na Escola Social Juan XXIII, em La Unión de Cartago, de 18 a 22 de agosto, permitiu aos bispos fazer um levantamento da complexa realidade da mobilidade humana, com momentos de esperança, mas também confrontada com as enormes dificuldades enfrentadas por aqueles que são obrigados a deixar suas casas e migrar para outros territórios.

Testemunho de esperança diante da adversidade

Os bispos mostram que os migrantes se tornam um testemunho de esperança, apesar de todas as dificuldades que enfrentam e das políticas antimigratórias que se espalham pela região e pelo mundo. “Eles não se deixam vencer”, afirmaram, ao mesmo tempo em que reiteraram a proximidade da Igreja com aqueles que estão em trânsito, abandonados, em centros de detenção, vítimas de tráfico ou em processo de deportação.

A posição da Igreja é muito clara. “Nós os amamos muito, compreendemos o que sofrem, valorizamos suas vidas e os esforços que fazem”. Nesse sentido, eles garantiram que a Igreja continuará acompanhando e aprendendo com sua experiência de resiliência e dignidade.

Gratidão às comunidades que acolhem

Ao mesmo tempo, os bispos expressam palavras de agradecimento às comunidades de origem, trânsito e destino que, apesar das narrativas negativas, continuam acolhendo e protegendo os migrantes como irmãos. “Vocês são a ternura de Deus”, afirmaram, encorajando-os a continuar promovendo o acolhimento, a proteção, a promoção e a integração, em consonância com o apelo constante do Papa Francisco.

Da mesma forma, exortaram todos os cidadãos à participação social e política inspirada nos valores do Evangelho, para a construção de sociedades justas, seguras e em paz.

Reconhecimento aos agentes e apelo às autoridades

Diante dessa dura realidade, em sua declaração, os bispos estenderam seu reconhecimento às paróquias, dioceses, congregações e comunidades que acompanham diretamente os migrantes em albergues e casas de acolhida. Eles os encorajaram a não desanimar e a continuar com este trabalho samaritano, inspirados no ensinamento de Jesus: “Eu era estrangeiro e vocês me acolheram”.

O mesmo fizeram com as autoridades civis da região, às quais lembraram sua responsabilidade na construção do bem comum, exigindo-lhes que exerçam com transparência, justiça e respeito aos direitos humanos. “Com um compromisso autêntico e generoso, é possível construir um mundo melhor”, sublinharam.

Esperança compartilhada

Por fim, os bispos colocaram a causa migratória sob a proteção de Nossa Senhora de Los Angeles, padroeira da Costa Rica, renovando o apelo para não ter medo e viver o mandamento do amor ao próximo como base da convivência social e eclesial.

Participaram da reunião cardeais, bispos, padres e leigos representantes das Conferências Episcopais da região, que compartilharam experiências e reflexões sobre a realidade migratória, com o objetivo de fortalecer a pastoral da mobilidade humana e a cooperação regional.

Com Luz Marina Medina Portada - CELAM

23 agosto 2025, 09:53
