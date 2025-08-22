Pascom do Estado de São Paulo se reúne de maneira remota

Na manhã do dia 20, a Comissão da Pastoral da Comunicação (Pascom) do Estado de São Paulo reuniu, de maneira remota, os profissionais de comunicação ligados às arquidioceses e dioceses que compõem o Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispo do Brasil (CNBB).

O encontro congregou jornalistas e publicitários de 21 dioceses e ainda contou com a participação de profissionais de veículos de comunicação parceiros de diversas realidades eclesiais do Estado.

O momento foi conduzido pelo assessor da Pascom no Regional Sul 1, Pe. Tiago Barbosa, do clero de Marília, e por Edite Neves, de Bragança Paulista, coordenadora da Comissão Estadual da Pascom; a responsável pelo secretariado de pastoral e de comunicação da entidade, Mariana Ferigato, também falou sobre a articulação comunicacional e anunciou um espaço para as dioceses no site do Regional.

Participantes do encontro

Segundo a coordenadora da Pascom, a reunião teve duplo objetivo, a saber, “proporcionar conteúdo formativo aos profissionais da comunicação na dimensão da comunhão eclesial e também para colocar a estrutura de comunicação do Regional à serviço das dioceses”, explicou Edite.

“A comunicação da Igreja não é unicamente institucional, é eclesial: nasce da comunhão”, ressaltou o assessor do encontro on-line, o jornalista Marcello Zanluchi, da Diocese de Bauru, que ao prestar serviço à Santa Sé, acompanhou de perto os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

No que tange à gestão de crise, Marcello desenvolveu a importância do compartilhamento de conteúdo e de experiências entre os profissionais para o planejamento eficaz da comunicação. “Trabalhar em rede significa partilhar conteúdos, experiências e recursos na unidade de ser Igreja”, acrescentou.

Outro ponto trabalhado foi o da proatividade em estabelecer vínculos duradouros com a mídia regional e nacional. “Os escritórios de comunicação eclesiais precisam estabelecer um elo com os meios para traduzir a Igreja a partir de histórias concretas de quem compõe a porção do povo de Deus no Estado de São Paulo. É importante não só estar preparado para atender demandas, mas também de propor pautas e desdobrar conteúdos que saem na imprensa e que podem ser contextualizados à luz da fé”, destaca o pesquisador.

A reunião também contou com a participação do Pe. Arnaldo Rodrigues, assessor de imprensa da CNBB.

COMUNICAÇÃO E PROXIMIDADE

"Como profissional de comunicação da diocese, procuro sempre promover a interação, pois acredito que uma comunicação realmente eficaz só se constrói na relação com o próximo. Encontros como este, com os profissionais contratados do Regional Sul 1, nos aproximam e mostram que, apesar dos desafios comuns, compartilhamos a mesma missão: comunicar o Evangelho”, relatou a jornalista Andrea Rodrigues dos Santos, da Diocese de Campo Limpo.

Para o assessor de comunicação da Arquidiocese de São José do Rio Preto, André Botelho, “formação para profissionais da comunicação reforça a dinâmica sinodal e coloca o Espírito Santo como protagonista das ações orientadas pelas Arquidioceses e Dioceses paulistas”. Ele ainda acrescentou que do conteúdo atual e enraizado nos desafios de cada dia, a iniciativa da Pascom do Estado de São Paulo “fortaleceu os laços de amizade e garantiu a proximidade indispensável a uma atuação que nos conecta como irmãos e como Igreja”.

