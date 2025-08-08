Busca

Pai lúcidos, amorosos e testemunhas de esperança

Festejar o dia dos pais é reavivar sempre no seio da Igreja e da comunidade familiar uma vocação e missão sublime e trascendente pela sua relevância humana e cristã.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo de Campos

Festejar o dia dos pais exige não só valorizar e reconhecer a sua presença e função mas ajudar a descobrir e aprofundar a lucidez e a visão desta missão insubstituível.

Lucidez que implica responsabilidade e comprometimento em acompanhar e fazer acontecer o desenvolvimento integral e harmonioso dos filhos, bem como despertar os valores e virtudes que possibilitarão tal crescimento.

Não significa só escolher uma escola, supervisionar o plano de estudos e a formação intelectual como um todo, mas investir na educação dos sentimentos, valores e atitudes, e tudo aquilo que faz emergir um bom coração, uma pessoa que anseia servir e amar, um ser humano inteiro, que será um bom cristão e um cidadão irrepreensível como afirma São Paulo.

Não será como se pretendia erroneamente num passado não muito longínquo um iniciador sexual dos filhos, mas quem apresentará por experiência própria, o respeito, reconhecimento, complementariedade, empatia para com as nossas irmãs mulheres.

Claro que como dizia José Mujica, neste momento crítico que estamos vivendo, ensinará como faziam nossos avós a ter vergonha na cara, a ser sempre honesto e sincero custe o que custar e a tratar bem e de forma igualitária a todas as pessoas não discriminando a ninguém.

Desta forma testemunhará pela maneira de ser, a esperança, descortinando ideais e sonhos que inspirarão a seus filhos a serem melhores, mais justos e fraternos, construtores atuantes de uma sociedade mais equitativa, inclusiva, pacífica e harmoniosa, onde caibam todos/as.

Alguns podem dizer que tudo isto é utópico ou irreal, mas esquecem o valor da graça e das promessas feitas por Deus aos pais, e que o caminho do bem e do amor é sempre o mais belo e frutuoso e o que nos levará ao céu. Deus seja louvado!

08 agosto 2025, 10:36
