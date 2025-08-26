Busca

Padre no DF faz campanha de reciclagem para construir igreja

Iniciativa do padre Matias une fé, criatividade e cuidado com o meio ambiente, em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2025 e a encíclica Laudato si’.

Um padre que coleta latinhas para construir uma igreja. A imagem, que poderia parecer inusitada, tem ganhado repercussão nas redes sociais e chamado a atenção pela força simbólica e pastoral da ação. A iniciativa é do padre Matias, administrador paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, localizada na região administrativa de Água Quente, no Distrito Federal.

Sem templo próprio e enfrentando limitações financeiras, o sacerdote deu início a uma campanha de arrecadação de materiais recicláveis, em especial latinhas de alumínio, com o objetivo de levantar recursos para as obras da futura igreja. O gesto simples se tornou um exemplo concreto de mobilização comunitária, criatividade pastoral e responsabilidade socioambiental.

Padre Matias
Padre Matias

A proposta está em sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade de 2025 — “Fraternidade e Ecologia Integral: cuidar da criação é cuidar da vida” — e com os ensinamentos da encíclica Laudato Si’, do Papa Francisco. Publicado em 2015, o documento papal convida todos os cristãos a assumirem o compromisso com uma ecologia integral, que una o cuidado com a natureza, a justiça social e a vivência da fé.

“Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental”, alerta o Papa na Laudato Si’ (n. 139).

A campanha liderada por padre Matias tem conquistado apoio da população local e viralizado nas redes sociais. Com bom humor e linguagem acessível, o sacerdote grava vídeos incentivando a doação de latinhas e explicando como o valor arrecadado será revertido na construção da igreja.

Natural de João Pinheiro (MG), padre Matias foi ordenado em 2011 e possui formação em filosofia e teologia pela Faculdade de Teologia de Lugano, na Suíça. Atuou em missões no Brasil, foi capelão em um santuário em Avignon, na França, e desde 2021 exerce seu ministério em Brasília. Em junho de 2024, assumiu a administração paroquial da comunidade de Água Quente, a pedido do Arcebispo, o cardeal Paulo Cezar Costa.

Com espiritualidade marcada pela simplicidade e pelo zelo pelas “coisas de Deus”, o sacerdote tem como inspiração Santa Teresinha do Menino Jesus, e busca, em suas palavras, “servir com alegria e usar a criatividade para fazer a vontade de Deus”.

Ao transformar a coleta de latinhas em ferramenta de evangelização e construção comunitária, padre Matias oferece um testemunho coerente com os desafios da Igreja no século XXI: evangelizar com os pés no chão, os olhos voltados para o próximo e o coração aberto à criação.

26 agosto 2025, 15:26
