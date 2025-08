Nova canção de Antonio Cardoso: “Consagrar-me até a alma”

Vatican News

O cantor, compositor e catequista, que está presente no Programa Brasileiro da Rádio Vaticano todos os domingos com o espaço especial intitulado "A Canção e a Prece", lançou no início deste mês a canção “Consagrar-me até a alma”.

No seu texto de apresentação da nova canção Antonio Cardoso diz:

Irmão e irmã,

Chegou o dia!

Compartilho com você a alegria de apresentar a canção “CONSAGRAR-ME ATÉ A ALMA”. Como muitos de vocês sabem, a vida religiosa consagrada é uma entrega que não se traduz com palavras. Peço que ouça com o seu coração e unamo-nos nesta oração para que cada dia estes homens e mulheres se fortaleçam com os seus carismas e dons, e também possam suscitar novas vocações, afinal, “A messe é grande e os operários são poucos”.

Compartilhe este link para que estejamos em sintonia com esta oração cantada.

O Senhor seja louvado!

Aquela Paz!

“Consagrar-me até a alma”