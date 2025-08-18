Nossa Senhora: exemplo de Fé e Esperança para a juventude

Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, cada jovem é chamado a cultivar valores como a escuta atenta, a solidariedade e a perseverança. Maria se fez próxima dos que sofrem, esteve ao lado de seu Filho até a cruz e continua intercedendo por todos. Isso

Prof. Robson Ribeiro – Filósofo, Historiador e Teólogo

Nossa Senhora é, para todos os cristãos, o mais puro exemplo de confiança em Deus e de entrega total ao Seu projeto de amor. Sua história não é apenas um relato distante, mas um convite vivo para que cada jovem descubra, em sua própria vida, a força que brota da fé. Maria, mesmo jovem, foi capaz de dizer “sim” a um chamado que transformaria a história da humanidade. Seu exemplo mostra que a verdadeira grandeza não está no poder, mas na humildade e na disposição de servir.

Para os jovens, a figura de Maria revela que é possível ser corajoso mesmo diante das incertezas e desafios. Ela não se deixou paralisar pelo medo, mas confiou no plano de Deus. Num mundo marcado por pressões, comparações e inseguranças, Maria ensina que a verdadeira identidade está enraizada no amor de Deus, não nas opiniões alheias. Maria é o impulso corajoso que vence o medo. Num tempo marcado por dúvidas, incertezas e pressões de todos os lados, ela mostra que a verdadeira liberdade nasce quando se confia em Deus.

Nossa Senhora ensina que não somos definidos pelas críticas, pelas comparações ou pelos padrões impostos, mas sim pelo amor infinito daquele que nos criou. Seu exemplo convoca cada jovem a erguer a cabeça, a sonhar alto e a caminhar com firmeza, mesmo quando o mundo parece querer desanimar.

Entretanto, vivemos tempos em que muitos jovens se deixam levar pelo imediatismo, querendo tudo rápido, sem paciência para o processo e sem disposição para ouvir o silêncio de Deus. Essa pressa gera frustração, superficialidade e uma incapacidade de perceber o sofrimento do outro. Maria nos mostra o contrário: ela soube esperar, meditar e acolher. Sua vida ensina que compaixão é mais do que sentir pena; é colocar-se no lugar do outro, estender a mão, caminhar junto, ser presença quando o mundo vira as costas. É isso que falta ao coração apressado: a capacidade de parar, enxergar o próximo e oferecer amor sem medidas.

Seguindo o exemplo de Nossa Senhora, cada jovem é chamado a cultivar valores como a escuta atenta, a solidariedade e a perseverança. Maria se fez próxima dos que sofrem, esteve ao lado de seu Filho até a cruz e continua intercedendo por todos. Isso inspira os jovens a não desistirem, mesmo quando a caminhada parece difícil.

Que Nossa Senhora seja, para cada coração jovem, uma chama que não se apaga, uma força que impulsiona, um abraço que acolhe e uma esperança que renova. Que sua vida inspire a juventude a viver com coragem, esperança e alegria, sendo sinais do amor de Deus no mundo. Que o exemplo de Maria inspire uma juventude ousada, apaixonada pela vida e disposta a ser sinal do amor de Deus no mundo. Ao seguir seus passos, cada jovem descobrirá que todo “sim” dado a Deus é capaz de transformar destinos e escrever histórias extraordinárias e que, ao se colocar a serviço, encontram o verdadeiro sentido de sua existência.

