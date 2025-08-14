Nicarágua: confiscado o colégio São José das irmãs Josefinas

Este novo confisco faz parte de uma série de cancelamentos de personalidades jurídicas por parte do Governo de Manágua.

Vatican News

O regime nicaraguense de Daniel Ortega e Rosario Murillo confiscou oficialmente o colégio São José de Jinotepe, no departamento de Carazo, que era administrado pela congregação das Irmãs Josefinas. Este novo confisco faz parte de uma série de cancelamentos de personalidades jurídicas por parte do Governo de Manágua, que recentemente se tornaram menos frequentes, provavelmente porque restam muito poucas instituições educativas e caritativas ligadas à Igreja Católica ainda presentes no país.

O colégio São José, disse a copresidente Rosario Murillo, que acusou as religiosas de “crimes” durante os protestos de 2018, levará o nome de Bismarck Martínez, simpatizante sandinista, supostamente assassinado durante os protestos de 2018 em Jinotepe. A pesquisadora de temas religiosos Martha Patricia Molina, conforme reportagem do site independente Despacho 505, condenou a medida e classificou as acusações de Murillo como difamação contra a congregação.

“Além de confiscar as propriedades das religiosas, Rosario Murillo as chama de assassinas e torturadoras. No entanto, todos sabemos que as irmãs Josefinas, desde que se estabeleceram na Nicarágua em fevereiro de 1915, educaram meninos e meninas nos valores cristãos e humanos baseados no amor ao próximo e na prática da caridade”, destacou Molina.

Fonte: Agência SIR