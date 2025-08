“A presença do monsenhor Marcos Pavan, regente da Capela Musical Pontifícia Sistina, foi para nós uma confirmação de que estamos no caminho certo. Sua vinda até Toledo foi, sem dúvida, fruto da Divina Providência”.

Kevin Kerber - Toledo

Nos últimos dias, vivi com grande alegria uma experiência que considero um marco para a Diocese de Toledo, no Paraná. Por meio de nossos seminários e em parceria com a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), promovemos um evento que buscou reforçar a importância do resgate da autêntica liturgia católica, sempre em sintonia com o que nos pede o Concílio Vaticano II.

Monsenhor Marcos Pavan, regente da Capela Sistina, em Toledo – PR

Não se tratou de uma tentativa de restaurar algo ultrapassado, mas de oferecer bases sólidas para que nossas equipes de liturgia – diocesanas e da província eclesiástica – possam responder com fidelidade e beleza às necessidades de nossas comunidades.

A presença do monsenhor Marcos Pavan, regente da Capela Musical Pontifícia Sistina, foi para nós uma confirmação de que estamos no caminho certo. Sua vinda até Toledo foi, sem dúvida, fruto da Divina Providência. Após um primeiro contato, descobrimos que ele estaria de férias no Brasil e, com generosidade, aceitou nosso convite para nos agraciar com sua presença e experiência.

Nosso evento teve dois momentos principais. Primeiro, uma conferência na qual mons. Pavan compartilhou conosco aspectos de seu trabalho junto ao Santo Padre e reflexões sobre o papel da música sacra na vida da Igreja. Em seguida, realizamos um concerto em sua homenagem, intercalando peças de canto gregoriano, executadas pelo Coral Vox Viva, formado por nossos seminaristas, e obras de polifonia sacra, interpretadas pelo Coral da Unioeste, que reúne membros da comunidade acadêmica e local.

Essa experiência renovou em mim a certeza de que, quando fé, arte e tradição se encontram, a liturgia floresce em sua beleza autêntica, capaz de tocar profundamente o coração da Igreja e do mundo.