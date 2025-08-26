Mianmar: Catedral de Taungoo pode ser demolida para 'escavações arqueológicas'

Pesquisadores independentes registraram a destruição de mais de 300 locais religiosos em todo o país desde o golpe de fevereiro de 2021, muitas vezes após ataques aéreos ou incursões punitivas. Católicos locais estão consternados com a ameaça que paira sobre a igreja dedicada ao Sagrado Coração, construída no final do século XIX pelos missionários do PIME

Vatican News com AsiaNews

Em um contexto de crescente repressão ao patrimônio religioso, a Comissão para a Segurança e a Paz de Mianmar, ou en outras palavras, sua Junta Militar, está levando em frente um plano para demolir a histórica Catedral do Sagrado Coração e pelo menos outros 19 locais religiosos budistas em Taungoo (Taungngu), cidade na província de Bago, o que está gerando profundo sentimento de consternação entre as comunidades religiosas.

A nova ordem de demolição — tornada pública há três dias pela UcaNews e confirmada por uma organização local de assistência/caridade e por líderes religiosos locais — segue um padrão de intimidação e violência contra instituições religiosas que se intensificou desde o golpe de fevereiro de 2021.

Citando a expansão das escavações arqueológicas na cidade de Ketumati, do século XVI — a antiga capital da dinastia Taungoo —, a junta ordenou a remoção não apenas de sítios cristãos, mas também de 16 mosteiros budistas, um convento, um centro de retiro e um pagode, todos localizados dentro da chamada "zona cultural".

As raízes da Catedral do Sagrado Coração estão profundamente enraizadas na história de Taungoo, servindo como refúgio espiritual para gerações de católicos desde sua fundação por missionários italianos do PIME, presentes na então Birmânia desde 1869. A administração britânica da época doou o terreno. Os paroquianos recordam os batizados, casamentos e orações ali oferecidas. Sua estrutura atual remonta a 1987, após danos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial e a subsequente reconstrução.

"Nós, católicos, não ousamos expressar nossas preocupações como grupo minoritário em Mianmar, mas, neste caso, até mesmo a religião majoritária é oprimida", afirma Jacinta à AsiaNews. Nos perguntamos se ao menos conseguiremos das autoridades um terreno em compensação após a demolição da catedral. Sob a junta militar, o Ministério de Assuntos Religiosos não concede nenhuma licença para a construção de prédios religiosos: tememos que eles não permitam que a diocese reconstrua a catedral, mesmo no caso que exista um terreno disponível."

A ordem de demolição da Catedral de Taungoo se soma às muitas outras feridas sofridas pela Igreja Católica em Mianmar. As ações militares após o golpe forçaram o deslocamento de bispos de várias dioceses: Hakha, no Estado de Chin; Bhamo, no Estado de Kachin; Loikaw, no Estado de Karen, e Lashio, no norte do Estado de Shan.

Agora, também a sede episcopal de Taungoo está ameaçada. Em um exemplo recente dessa escalada de violência, a Catedral de Bhamo foi incendiada há apenas três meses por soldados da junta, sinalizando o aumento da insegurança para os fiéis.

Pesquisadores independentes registraram a destruição de mais de 300 locais religiosos em todo o país desde o golpe de fevereiro de 2021, muitas vezes após ataques aéreos ou incursões punitivas. O Governo de Unidade Nacional, operando no exílio, alega que esta é uma política calculada do líder da junta, Min Aung Hlaing, para minar a resistência religiosa e civil.

Para os católicos de Taungoo, a perda da catedral representaria muito mais do que a destruição de um prédio: marcaria uma ruptura na vida religiosa de uma cidade e aumentaria a crescente sensação de medo, deslocamento e privação de direitos das minorias em todo o país. Apesar da dor, porém, permanece a determinação silenciosa de continuar sua jornada.

À medida que as escavadeiras se aproximam da Catedral do Sagrado Coração e dos mosteiros budistas, as comunidades religiosas de Mianmar buscam conforto, resiliência e solidariedade em sua fé, unidas em oração para que seus locais sagrados continuem vivos.