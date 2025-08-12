Igreja na Colômbia se faz próxima à família do senador Uribe e pede união do país

A dor e o pedido de justiça dos bispos da Colômbia pela morte de Miguel Uribe Turbay vieram através de mensagem da Conferência Episcopal, quando reiteraram com "convicção" de que a violência não é um caminho para a vida. O cardeal Luis José Rueda Aparicio também se manifestou nesta segunda-feira (11/08), dia da morte: "este não é um momento para nos dividirmos, mas para nos unirmos. Convido todas as famílias da Colômbia para rezar pelo país, pelas crianças, pelos jovens e pela paz".

Andressa Collet - Vatican News

"Com profundo pesar", a Conferência Episcopal da Colômbia (CEC) divulgou nesta segunda-feira, 11 de agosto, uma mensagem lamentando o falecimento de Miguel Uribe Turbay, em consequência do atentado de 7 de junho, em Bogotá, do qual foi vítima. Os bispos expressaram solidariedade aos familiares e, às autoridades e entidades competentes do Estado, fizeram um apelo para "que continuem os esforços para esclarecer a verdade sobre este assassinato, para que não fique impune". E a mensagem, divulgada inclusive em vídeo gravado por dom Germán Medina Acosta, bispo de Engativá e secretário-geral da CEC, continuou:

“Pedimos aos colombianos para 'não deixar que nos roubem a esperança' e para reagir pacificamente, defendendo os princípios e valores que nos constituem como nação. O projeto do país descrito no lema do escudo nacional pode e deve continuar sendo um esforço permanente de todos: "Liberdade e Ordem!".”

Liberdade, explicaram os bispos, para garantir o bem-estar e o desenvolvimento humano integral de todos os habitantes; "liberdade e respeito para expressar e gerir as diferenças sem violência; liberdade para salvaguardar a vida em todas as suas etapas e manifestações". Uma ordem, segue a mensagem da Conferência Episcopal, "sábia para valorizar e proteger o que foi saudavelmente construído, uma ordem justa para fomentar a participação e a harmonia social; uma ordem institucional para garantir a valorização e o respeito pelos direitos e deveres individuais e coletivos de todos os cidadãos".

Os bispos ainda reiteraram com "convicção" de que a violência não é um caminho para a vida ou o progresso, mas que gera ainda mais violência e morte: "somos historicamente desafiados a construir, juntos, condições sociais, ambientes e relações de equidade, justiça, reconciliação e paz". Como Igreja, disseram ainda eles, "continuamos oferecendo o nosso serviço pastoral em todos os cantos do território nacional para que o desejo de um país reconciliado e harmonioso seja alcançado com a contribuição e os esforços de todos".

A mensagem, assinada por dom Francisco Javier Múnera Correa, arcebispo de Cartagena e presidente da Conferência Episcopal; e por dom Gabriel Ángel Villa Vahos, arcebispo de Tunja e vice-presidente dos bispos da Colômbia; é finalizada com um trecho que faz referência ao "Prefácio de Reconciliação II", uma parte da oração eucarística utilizada em missas que aprofundam o mistério da reconciliação, motivando para que todos os corações sejam movidos para um único caminho:

“Confiemos à ação do Espírito de Jesus Cristo ressuscitado para que na Colômbia, "os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz".”

Mais de 2 meses de internação, após atentado

O senador Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado em terapia intensiva há mais de 2 meses, lutando pela vida, após ter sido vítima de um atentado em 7 de junho, em Bogotá. Candidato à presidência do país, durante um comício eleitoral, ele sofreu ferimentos à bala na cabeça e na perna. De acordo com a investigação, pelos menos 10 pessoas estariam envolvidas no atentado, mas até agora 7 foram presas, incluindo três menores de idade.

O período de internação sempre foi acompanhado pela oração, disse o cardeal Luis José Rueda Aparicio, arcebispo de Bogogá e Primaz da Colômbia, em mensagem em vídeo divulgada nesta segunda-feira (11/08), dia da morte. Ele também fez um apelo pela paz:

"Este não é um momento para nos dividirmos, mas para nos unirmos. Convido, também, todas as famílias da Colômbia para rezar pelo país, pelas crianças, pelos jovens e pela paz. E peçamos ao Senhor que nos dê um coração renovado e uma consciência nova para que trabalhemos pela unidade da Colômbia para que rejeitemos toda forma de violência e para que, antes de conflitos, sejamos capazes de nos encontrar e de dialogar juntos."