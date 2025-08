Marista Centro-Norte lança portal em alusão ao Mês Vocacional

Mês Vocacional comemorado, em agosto, pela Igreja Católica. Iniciativa integra ações para aproximar jovens na era digital.

Vatican News

Um portal voltado a orações pelas vocações e com espaço para acender velas on-line. A novidade foi lançada pela Província Marista Brasil Centro-Norte, com sede no Distrito Federal, para viver o Mês Vocacional da Igreja Católica em todo o país. Durante o período, os católicos são convidados a refletir e rezar pelas vocações religiosas ao acessar o site: www.oracao.org.br.

No mês vocacional são enfatizadas as vocações sacerdotais, religiosas, matrimoniais e laicais. “Inspirados pela missão de São Marcelino Champagnat e pelo próprio Jesus Cristo, queremos nos unir em uma corrente de oração pelas vocações”, explica o superior provincial, Ir. José de Assis Elias Brito.

A iniciativa integra uma série de ações da área vocacional do Marista Centro-Norte, que objetivam despertar o interesse de homens, principalmente os jovens, pelo carisma da congregação bicentenária, fundada por São Marcelino Champagnat, em 1817. No ano em que Igreja Católica programa a canonização do adolescente Carlo Acutis, primeiro santo da geração Y ou millenial, nascidos entre 1981 e 1996, e que cresceu com a popularização e influência da internet e da tecnologia, a ação se junta a outras, que pretendem modernizar e difundir a linguagem católica na era digital.

A programação conta anualmente com a Semana Vocacional, promovida em comunidades e nas unidades educativas maristas. Em 2025, o tema é: "Vocação Marista: um caminho de esperança!", que ocorre de 11 a 15 de agosto. A mobilização pretende despertar e fortalecer a cultura vocacional de estudantes de todas as idades, familiares e colaboradores, em sintonia com a missão de evangelizar por meio da educação da Congregação Marista.

Fonte: Província Marista Brasil Centro-Norte