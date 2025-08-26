Manifesto por uma Ecologia Integral: um chamado profético da Igreja no Brasil

À luz da encíclica Laudato si’, o Manifesto alerta contra falsas soluções que reduzem a ecologia a uma estética verde, sem justiça.

Como sinal de comunhão com o caminho sinodal da Igreja e em preparação à COP30, a Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) publicou o “Manifesto por uma Ecologia Integral”. Trata-se de um documento profundamente enraizado na espiritualidade cristã e na tradição profética da Igreja da América Latina.

À luz da encíclica Laudato si’, o Manifesto alerta contra falsas soluções que reduzem a ecologia a uma estética verde, sem justiça, e denuncia a lógica de morte presente no extrativismo predatório, na financeirização da natureza e na chamada “transição energética” que sacrifica os territórios vulneráveis.

Ao mesmo tempo, o Manifesto é também um anúncio de esperança. Ele aponta caminhos de vida que brotam da fé encarnada no cotidiano das comunidades: o testemunho dos mártires da ecologia, a resistência dos povos originários e tradicionais, a prática da agroecologia, a sobriedade feliz e a espiritualidade da interdependência com toda a criação.

Disponível em português, espanhol e inglês, o Manifesto por uma Ecologia Integral está ao serviço das comunidades eclesiais, pastorais, dioceses e organismos que desejam viver com profundidade o chamado a cuidar da criação, escutando o clamor da terra e dos pobres, e testemunhando, com esperança, a boa nova do Reino.

Eis o documento integral:

