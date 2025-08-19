Busca

Igreja no Malawi realiza seu Primeiro Congresso Eucarístico Nacional

"A centralidade da Eucaristia na vida de um cristão não é uma opção ou uma escolha pessoal, mas um mandato direto do próprio Jesus Cristo", recordou o arcebispo de Lilongwe, dom Desmond Tambala.

Vatican News com Agência Fides

Refletir e rezar sobre a centralidade do Santíssimo Sacramento na vida dos peregrinos da esperança neste Ano Jubilar. Este foi o propósito do Primeiro Congresso Eucarístico Nacional, realizado nestes dias em Lilongwe, capital da República do Malawi, e que recebeu a bênção do Santo Padre, por meio do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

"O mais importante não é o que fazemos com a Eucaristia, mas o que somos com a Eucaristia", enfatizou o núncio apostólico, arcebispo Gian Luca Perici. Dom George Desmond Tambala, arcebispo de Lilongwe, repetiu a mesma ideia, enfatizando que a centralidade da Eucaristia na vida de um cristão não é uma opção ou uma escolha pessoal, mas um mandato direto do próprio Jesus Cristo.

A declaração das intenções finais, baseada nas seis conferências apresentadas no Congresso, destaca as seguintes prioridades: disseminar as reflexões e os frutos do Congresso a todos os fiéis em todos os níveis da Igreja, promover uma devoção mais profunda ao Santíssimo Sacramento e incentivar a reflexão e a catequese contínuas sobre o mistério do Santíssimo Sacramento.

Durante o Congresso, os delegados também decidiram elaborar uma lista de resoluções, incluindo a preparação cuidadosa das celebrações litúrgicas, começando com cânticos que ajudem os fiéis a participar ativamente da liturgia, e o cuidado pastoral com os batizados que não podem receber os sacramentos, para que possam se reconciliar e retornar à plena participação sacramental.

19 agosto 2025, 07:55
