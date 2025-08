Aberta Causa de Canonização do missionário salesiano Pe. Gaetano Nicosia

O missionário salesiano viveu 48 anos em Ka Ho, na ilha de Coloane, Macau, onde cuidou de doentes com hanseníase. Em 13 de maio de 2015, no seu centésimo aniversário, ele foi recebido pelo Papa Francisco durante a Audiência Geral na Praça de São Pedro, acompanhado pelo cardeal Joseph Zen Ze-Kiun, bispo emérito de Hong Kong. “Durante toda a minha vida, o catecismo para mim não é apenas o ensino, mas o objetivo da minha vida: Jesus está no meu coração, e eu quero levá-Lo a todos os jovens".

Vatican News e Agência Fides

Pedida a abertura da Causa de Canonização do missionário salesiano Gaetano Nicosia, originário da Sicília e falecido em Hong Kong aos 102 anos. O anúncio foi feito pelo bispo de Macau, dom Sephen Lee Bun Sang, em resposta ao pedido feito pelo Postulador Geral, Pe. Pierluigi Cameroni, após a transferência de jurisdição da Diocese de Hong Kong para a de Macau, o parecer favorável dos bispos vizinhos e o Nulla Osta da Santa Sé, recebido em 21 de maio de 2025.

Como de costume, o edital com o anúncio foi divulgado para informar a comunidade local sobre o pedido para iniciar o processo de canonização, de forma que todos os fiéis possam compartilhar com as autoridades eclesiásticas todas as informações de que dispõe, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, a respeito da reputação do Servo de Deus pela santidade.

Nascido em San Giovanni la Punta, na província de Catânia, em 3 de abril de 1915, Gaetano Nicosia partiu como missionário para a China em 1935, após frequentar o Colégio Salesiano de Caltagirone. Aos 16 anos, conforme relatado no Boletim Salesiano de 2018, ele já havia decidido se tornar salesiano e continuou sua formação na China: primeiro em Hong Kong e depois em Macau, onde foi ordenado sacerdote em 1946, na capela do Seminário de São José. No seminário, estudou com 13 companheiros provenientes de vários países. Alguns deles morreram na prisão durante a perseguição comunista na China.

Padre Gaetano Nicosia SDB

Após 17 anos de trabalho em obras salesianas a serviço de jovens e fiéis em Macau, Hong Kong e China continental, em agosto de 1963, chegou um pedido inesperado: o bispo de Macau pediu aos salesianos que cuidassem da colônia de pessoas com hanseníase de Ka Ho. Ninguém, nem mesmo os médicos designados pelo governo, ousava ir até a aldeia isolada, acessível apenas por barco. Entusiasmado, Gaetano Nicosia partiu para cuidar das pessoas que viviam em uma área remota da ilha de Coloane.

Ele acabou se deparando um um leprosário em ruínas e, de tal forma abandonado a própria sorte, que muitos se matavam atirando-se de um penhasco. Com a chegada do missionário, o lugar se transformou: as casas foram reformadas, foi construído um reservatório de água potável e instalado um dínamo para produzir eletricidade (também usado por uma aldeia próxima). Criou-se também uma pequena fazenda com horta e criação de porcos e galinhas. Aqueles que podiam trabalhar ajudavam nas plantações ou no gado, fabricando tijolos e fazendo a manutenção de casas, estradas e jardins. Muitos doente com o Mal de Hansen, graças aos cuidados diligentes, se recuperaram completamente. Em poucos anos, o missionário salesiano, despreocupado com o medo do contágio, restaurou a dignidade daquelas pessoas.

O próprio missionário recordou, nos últimos anos de sua vida, que havia revistas missionárias no Colégio Caltagirone que havia frequentado. Uma delas trazia a foto de uma pessoa com hanseníase. Ele não conseguia olhar para ela, mas depois pensou: "Esta é uma pessoa como eu! Jesus, perdoa-me!"

Ele viveu lá por 48 anos consecutivos, de 1963 a 2011, ajudando muitos deles a superar o estigma que os afligia e a se reintegrarem à sociedade. Entre suas muitas obras de caridade, estava a construção de uma escola e um hospital para pessoas com deficiência, também em Macau.

Em 13 de maio de 2015, no seu centésimo aniversário, o Pe. Gaetano foi recebido pelo Papa Francisco durante a Audiência Geral na Praça de São Pedro. Acompanhado pelo cardeal Joseph Zen Ze-Kiun, bispo emérito de Hong Kong, o missionário salesiano, em uma cadeira de rodas, recebeu a Bênção do Pontífice, que curvou-se curvou-se diante dele e beijou-lhe as mãos.

Gravemente ferido em 2010, ele foi hospitalizado em Hong Kong, sendo assistido, em particular pelas Pequenas Irmãs dos Pobres no Lar de Santa Maria, onde veio a falecer em 6 de novembro de 2017.

O edital que anuncia o pedido da Causa de Canonização também foi transmitido pelo bispo de Macau às Dioceses de Hong Kong, Catânia e ao Patriarcado de Lisboa.