O pesar dos bispos da Itália pela morte do arcebispo emérito de Turim

As dioceses de Turim e Susa estão de luto pela morte de dom Cesare Nosiglia. Ele faleceu às 2h15 da madrugada desta quarta-feira, 27 de agosto, na Casa de Repouso e Cuidados Paliativos "Cottolengo" da cidade toscana de Chieri, para onde o arcebispo emérito, de 80 anos, havia sido transferido há poucos dias do Hospital Gradenigo de Turim, distantes 20 KM: ele havia sido acometido por uma doença respiratória, vivida em reserva por seu próprio desejo.

Vatican News

“Expressamos profundo pesar pelo falecimento de dom Cesare Nosiglia, arcebispo emérito de Turim, vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana de 2010 a 2015, secretário da Comissão Episcopal para a Educação Católica (1995-2000), da qual foi presidente de 2000 a 2005”. Na mensagem da Conferência Episcopal, assinada pelo cardeal presidente Matteo Zuppi e pelo secretário-geral, dom Giuseppe Baturi, o arcebispo Nosiglia é descrito como um homem de grande espiritualidade, que “serviu a Igreja na Itália lendo os sinais dos tempos, ouvindo as demandas que surgiam ao longo dos anos, com um olhar atento aos desempregados e às populações Sinti e Rom”.

Uma vida pela Igreja

“Empenhado – continua a mensagem – de modo particular no setor da catequese desde os anos 70, foi um dos promotores do Documento de base “A Renovação da Catequese” (1970), favorecendo, posteriormente, o projeto dos Catecismos da Igreja italiana. Um compromisso que culminou com a direção do Departamento Catequético Nacional de 1986 a 1991, do qual já era vice-diretor. De grande importância também foi a contribuição à Igreja de Roma, onde serviu como auxiliar e vice-gerente, colaborador perspicaz do cardeal Camillo Ruini”.

Homem de profunda fé

“Tivemos testemunho da sua profunda fé”, continua a mensagem, “por ocasião das Ostensões do Santo Sudário, especialmente na do Sábado Santo de 2020 (11 de abril), em plena pandemia de Covid. As suas palavras: ‘o Sudário, além de espelho do Evangelho, nos oferece não apenas o corpo martirizado de Jesus nos sinais da sua paixão lembrados pelos Evangelhos, mas também é ícone deste dia que antecede a Páscoa da Ressurreição’. Sua vida foi testemunho disso até o fim".

O funeral será em 29 de agosto

A diocese de Turim informa que o funeral de dom Cesare Nosiglia será celebrado pelo cardeal Roberto Repole na sexta-feira, 29 de agosto, às 15h30 do horário local, na Catedral de Turim. Nesta quinta-feira (28/08), por sua vez, a vigília fúnebre será às 21h no Santuário da Consolata, onde será montada a capela mortuária a partir das 15h30 desta quarta-feira, 27 de agosto. Dom Nosiglia também será lembrado em Susa, onde foi administrador apostólico, no domingo, 31 de agosto, às 15h30, em uma celebração eucarística na Catedral de S. Giusto, presidida por dom Alfonso Badini Confalonieri. A diocese de Roma irá celebrar a missa de sufrágio na Igreja de Santa Bernadette em Lourdes, durante a peregrinação diocesana em curso até 1º de setembro.