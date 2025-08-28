Leão XIV: “cuidar da Criação torna-se uma questão de fé e de humanidade”

A Encíclica Laudato sì acompanha a Igreja Católica e a muitas pessoas de boa vontade há 10 anos, que ela continue a nos inspirar e que a Ecologia Integral seja cada vez mais escolhida e partilhada como caminho a seguir.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo Diocesano de Campos

A mensagem do Papa atual Leão XIV para o X Dia mundial de oração pelo Cuidado da Criação é inspirada no tema Sementes de Paz e Esperança, no contexto do jubileu que nos ilumina com a frase lema Peregrinos da Esperança.

Esta proposta se enraíza no texto de Jo 12,24 onde Cristo aplica a si próprio a imagem da semente de trigo que deve morrer para dar vida nova. A imagem é profundamente sugestiva pela força e capacidade de ser dom gerador para um futuro.

De fato, em Cristo tornamo-nos sementes transformadoras e restauradoras com potencial de dar vida a desertos ressequidos tornando-nos em vergéis e jardins. Por isso junto a oração neste Tempo de intercessão pela Criação são necessárias e preciosas ações concretas que tornem perceptível esta carícia de Deus sobre o mundo, (LS 84).

Diante da falta de consciência dos efeitos perversos da destruição do planeta, esquecemos que esta omissão espezinha o direito dos pobres e marginalizados agravando o sofrimento das suas comunidades.

É preciso superar a dinâmica predatória que transforma a Criação em campo de batalha pelo controle de recursos vitais, devastada pela política de terra queimada e os conflitos crescentes em torno das fontes de água, matérias primas essenciais para alimentação, minando a estabilidade e a coesão social.

Todas estas feridas devem-se ao pecado, ao ecocídio e biocídio, que inviabilizam a existência da humanidade e de todas as criaturas no planeta. Mais uma vez é necessário afirmar que a Bíblia não legitima nem defende o domínio despótico do ser humano sobre a Criação, ( LS 200 ). Pelo contrário as sagradas escrituras nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo (Gn 2,15). Viver a vocação de guardiães da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, ( LS 217 ). Trabalhando com ternura e amor muitas sementes de justiça podem germinar contribuindo para a paz e a esperança.

A Encíclica Laudato Si acompanha a Igreja Católica e a muitas pessoas de boa vontade há 10 anos, que ela continue a nos inspirar e que a Ecologia Integral seja cada vez mais escolhida e partilhada como caminho a seguir. Que o Todo Poderoso, o Pai das misericórdias nos envie em abundância o seu “espírito do alto”, (Is 32,15) para que estas sementes e outras semelhantes possam dar frutos abundantes de paz e esperança. Deus seja louvado!