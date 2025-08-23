Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Jovens em Tor Vergata Jovens em Tor Vergata  (@Vatican Media)
Igreja

Juventude e o testemunho de uma vida com sentido

Viver com sentido não é apenas acumular experiências, mas assumir uma narrativa capaz de dar coerência à existência.

Prof. Robson Ribeiro - Historiador, Filósofo e Teólogo

A juventude, em seu dinamismo e inquietude, é o tempo da pergunta radical: para que viver? Trata-se de uma etapa em que o ser humano se depara com o peso da liberdade e com a urgência de construir sentido para além da repetição mecânica da vida social. No entanto, na contemporaneidade, esse processo encontra-se fragilizado por uma cultura marcada pela liquidez (Bauman), pela aceleração do tempo (Rosa) e pela lógica da transparência e do desempenho (Han). O jovem, ao invés de ser conduzido à formação de vínculos consistentes, é lançado em uma avalanche de estímulos que produzem exaustão e vazio.

Viver com sentido não é apenas acumular experiências, mas assumir uma narrativa capaz de dar coerência à existência. Hannah Arendt lembra que o ser humano só se realiza plenamente quando se insere no espaço público e se deixa reconhecer por suas ações e palavras. A juventude, portanto, precisa de testemunhos que não sejam apenas ideais abstratos, mas exemplos vivos de que é possível resistir à banalidade do consumo e da indiferença. O testemunho de uma vida autêntica revela que a liberdade não se confunde com a ausência de limites, mas com a capacidade de escolher responsavelmente e dar forma à própria história.

Entretanto, vivemos uma profunda crise de referências. O mundo contemporâneo, marcado pela liquidez das relações e pela velocidade das transformações, já não oferece aos jovens horizontes consistentes de sentido. Em lugar de mestres, sábios ou figuras de autoridade capazes de inspirar uma vida de responsabilidade e profundidade, proliferam modelos passageiros que representam a lógica da performance e da visibilidade. Influenciadores digitais, celebridades efêmeras e personagens do consumo massificado se tornam os novos referenciais, mas sua força simbólica repousa em uma base frágil: o sucesso rápido, a estetização da vida cotidiana e a promessa de uma felicidade instantânea.

Esse cenário cria um processo de alienação cada vez mais intenso. Ao internalizar tais referências, a juventude é conduzida a buscar a realização existencial em instâncias que, por natureza, não podem sustentá-la: a fama momentânea, a acumulação de bens como extensão da identidade e a aprovação instantânea medida em curtidas e seguidores. O sentido da vida, reduzido à lógica da visibilidade, perde sua profundidade ética e existencial, transformando-se em mera performance para o olhar alheio.

A ausência de testemunhos sólidos – vidas coerentes, marcadas pela integridade, pelo compromisso e pela abertura ao outro – conduz, inevitavelmente, a um vazio existencial. O que deveria ser promessa de plenitude degenera em uma sucessão de frustrações, pois cada conquista efêmera exige ser imediatamente superada por outra, em um ciclo interminável de insatisfação. A juventude, assim, experimenta a angústia de viver numa cultura em que nada permanece e em que toda estabilidade é percebida como ameaça à liberdade.

Nesse contexto, o desafio não é apenas denunciar a fragilidade destes ídolos passageiros, mas propor alternativas de referência que apontem para uma vida que resiste à lógica do descartável. Uma vida com sentido, capaz de inspirar a juventude, só pode florescer onde há testemunho de coerência, de compromisso com valores que ultrapassam o imediatismo e de coragem diante da pressão por se adaptar à lógica do mercado e da imagem.

Assim, o desenvolvimento emocional assume um papel de destaque, referindo-se ao processo em que o jovem aprende a reconhecer, compreender, expressar e regular suas emoções. As experiências vivenciadas em várias etapas da vida, especialmente as interações com os pais e os amigos, moldam a forma como o jovem se relaciona consigo mesmo e com o mundo ao seu redor.

Emoções como a frustração, o medo e a ansiedade são questões vinculadas à experiência humana e podem surgir em vários estágios da vida. A frustração, por exemplo, é uma emoção que se apresenta muito atuante na vida de jovens principalmente quando não conseguem atingir um objetivo ou obter algo desejado. Os pais podem ajudar nesse processo ao ensiná-las a desenvolver paciência, por meio de atividades que exijam espera. Além disso, é essencial que reforcem o esforço e a persistência, mostrando que os desafios podem ser superados. Ao oferecer alternativas para resolver problemas, os pais incentivam a construção de uma mentalidade resiliente, promovendo uma abordagem positiva diante das dificuldades.

O verdadeiro testemunho de uma vida com sentido é, antes de tudo, uma postura ética. É a coragem de se opor à lógica da descartabilidade, de assumir compromissos que ultrapassam o “eu imediato” e se abrem ao “nós duradouro”. É afirmar, contra a pressão da aceleração, o valor da permanência; contra a lógica da superficialidade, a profundidade das relações; contra o narcisismo, a abertura ao outro.

Assim, a juventude encontra seu sentido não em discursos moralizantes, mas na experiência concreta de ver alguém viver de modo coerente e pleno. O testemunho, nesse horizonte, é um convite silencioso à transcendência: mostra que uma vida só se torna verdadeiramente humana quando se orienta por algo maior que si mesma.

Vídeo

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
23 agosto 2025, 09:08
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão