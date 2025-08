Jubileu dos Jovens 2025: uma geração convocada ao compromisso

O ponto alto do encontro foi a vigília de oração em Tor Vergata, seguida pela missa conclusiva presidida pelo Papa Leão XIV na Praça de São Pedro. O pontífice convocou a juventude a ser “sinal de um mundo diferente, construído em diálogo, justiça e compaixão”.

Prof. Robson Ribeiro – Teólogo, Filósofo e Historiador

Entre os dias 28 de julho e 3 de agosto, Roma foi palco de um dos maiores eventos do Ano Santo: o Jubileu dos Jovens 2025. Reunindo mais de um milhão de jovens de cerca de 150 países, o encontro reafirmou a força da fé e o papel transformador das novas gerações na construção de um mundo mais justo e solidário. Durante uma semana intensa de oração, diálogo e celebrações, os participantes vivenciaram uma experiência espiritual profunda que marcou suas vidas e desafiou sua atuação no presente e no futuro.

Desde o início, a jornada se apresentou como um momento de encontro e partilha. As atividades incluíram momentos de reflexão, iniciativas culturais e artísticas, além de experiências penitenciais que convidaram os jovens à conversão interior. As praças e igrejas de Roma, criaram um espaço de interação com a cultura local, abrindo caminho para uma vivência concreta da universalidade da Igreja. Esses momentos, mais do que simples eventos, reforçaram a noção de que a fé se expressa também no diálogo com o mundo contemporâneo.

O ponto alto do encontro foi a vigília de oração em Tor Vergata, seguida pela missa conclusiva presidida pelo Papa Leão XIV na Praça de São Pedro. O pontífice convocou a juventude a ser “sinal de um mundo diferente, construído em diálogo, justiça e compaixão”. Ao enfatizar a necessidade de esperança, o Papa destacou que Jesus é a verdadeira resposta para as inquietações do coração humano. Suas palavras também denunciaram os perigos de uma existência consumista e sem propósito, chamando os fiéis a buscar a santidade nas realidades concretas de suas vidas.

O evento não se limitou ao âmbito espiritual; ele também apontou para a responsabilidade social dos jovens. Inspirados pelas palavras do Papa, muitos assumiram o compromisso de participar ativamente em suas comunidades, tornando-se agentes de transformação em contextos marcados pela desigualdade, violência e exclusão. Essa disposição evidencia que a vivência da fé não pode ser restrita ao ambiente religioso, mas deve se traduzir em gestos concretos de solidariedade, defesa da dignidade humana e promoção da justiça social.

Além disso, a experiência do Jubileu despertou nos participantes uma consciência mais crítica sobre os desafios globais, como as crises ambientais, as guerras e as novas formas de pobreza. A juventude foi convocada a unir espiritualidade e ação, buscando soluções criativas e sustentáveis para os problemas do mundo. Essa participação ativa exige coragem para questionar estruturas injustas e criatividade para propor novos caminhos, reafirmando que cada jovem é chamado a ser protagonista da história e construtor de um futuro mais humano.

Apesar dos desafios logísticos e das altas temperaturas, o evento demonstrou a capacidade de mobilização da Igreja e o desejo dos jovens de assumir um papel ativo na sociedade. Peregrinos de regiões afetadas por conflitos, como Gaza e Ucrânia, trouxeram testemunhos de resistência e esperança, tornando o Jubileu um espaço de solidariedade global.

O Jubileu dos Jovens 2025 não foi apenas um encontro religioso, mas um marco que evidencia a necessidade de novas respostas para os desafios do mundo atual. A experiência reforçou a convicção de que a juventude, quando movida por valores espirituais e éticos, é capaz de transformar realidades e edificar caminhos de paz.

Essa jornada, carregada de significados, prepara o terreno para os próximos passos da caminhada da Igreja com os jovens, que seguirá rumo à Jornada Mundial da Juventude em Seul, em 2027. Até lá, permanece viva a mensagem central do Papa: ser sinal de esperança e protagonistas de um futuro marcado pelo amor e pela justiça.