A voz dos peregrinos no Jubileu da Esperança: “redescobrir a fé no caminho”

Modica, Pesaro e Turim: chegam de toda a Itália os fiéis que, mesmo nos meses de verão, percorrem o longo caminho da Via della Conciliazione até a Basílica de São Pedro seguindo a Cruz jubilar. Os peregrinos de Verona a pé dos locais franciscanos até o Vaticano: “o esforço é uma oportunidade para viver a fé; a oração envolve todo o corpo”.

Jacopo Mancini – Vatican News

Dos eremitas franciscanos do Vale de Rieti até a Porta Santa, à descoberta de uma fé autêntica através do esforço físico e da intimidade da oração. Os peregrinos do projeto pastoral de rua “Non è più notte” (Não é mais noite) da paróquia de San Zeno da Zona Agrícola Industrial (ZAI) de Verona chegaram ao Vaticano após 5 dias de caminhada. O grupo, liderado por Pe. Enrico Danese, reúne principalmente adultos que, ao longo dos anos, se afastaram da fé, permitindo-lhes aproximar-se novamente de Deus através da redescoberta da esperança como gesto encarnado.

Compartilhar a espiritualidade

Na longa peregrinação, que também fez uma parada no Santuário de Greccio, “o grupo reviveu em sua intimidade o mistério da encarnação de Jesus, cuidando das fragilidades através da oração”, disse Pe. Enrico. Passo após passo, apesar do calor e do peso das mochilas, a caminhada nas pegadas do pobre de Assis para chegar à Basílica de São Pedro e experimentar o perdão jubilar se traduziu em uma oportunidade para cada um reler sua vida e descobrir, na partilha com os outros, uma nova forma de espiritualidade:

“O cansaço representa uma oportunidade para viver uma nova intimidade com a fé e nos permite também entrar realmente em sintonia com o caminho de São Francisco e do Santo Padre, em uma oração que não é feita apenas de palavras, mas envolve todo o corpo.”

A chama da esperança

Os escoteiros de Agesci de Modica, na Sicília, também chegaram à Basílica do Vaticano, depois de percorrerem o itinerário das Sete Igrejas, unidos pelo “desejo de redescobrir a esperança como uma profunda necessidade de encontro, relacionamento e presença”, disse Pe. Giuseppe di Stefano, pároco do Sagrado Coração. “Diante das críticas de nossos tempos”, continuou o sacerdote, “é fundamental que a Igreja e toda a sociedade se mobilizem para cultivar ainda mais a chama da esperança presente no coração dos mais jovens”. O momento mais delicado para os adolescentes, ressaltou Pe. Giuseppe, “é o da confissão, cartão de visita de uma grande necessidade de se relacionar em uma conversa pessoal e verdadeira”.

O valor do encontro real

Inspirados pela figura de Ester, modelo bíblico de coragem, intercessão e esperança, outro grande grupo de jovens chegou da Arquidiocese de Pesaro para fazer uma peregrinação e seguir a Cruz Jubilar na Via della Conciliazione e visitar o túmulo de Pedro, guiados pelo pároco de Santa Maria di Loreto, Pe. Giuseppe Fabbrini. O verdadeiro desafio educativo dos nossos tempos reside na redescoberta do “valor do esforço, do caminho partilhado, do encontro real”, salientou o sacerdote, sobretudo numa época em que os jovens “parecem muitas vezes fechados atrás das telas e assustados com a interação”.

Por um futuro de paz compartilhada

Entre aqueles que decidiram partir para a Porta Santa, finalmente, houve também aqueles que o fizeram junto com seus entes queridos, motivados pela lembrança de peregrinações já vividas no passado. Isso foi destacado por Elena Giacoia, de Turim, que chegou a Roma com a família: “é importante que esta cidade continue a representar um ponto de encontro para diferentes nacionalidades e culturas, um exemplo de fraternidade entre os povos em um mundo que muitas vezes parece rejeitar esses valores, enquanto acolhimento, generosidade e altruísmo são princípios fundamentais a serem protegidos para um futuro de paz compartilhada”.