Caxias do Sul celebra Jubileu dos Jovens em sintonia com a Igreja de Roma

Centenas de jovens criaram uma programação com atividades especiais nas regiões pastorais de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi e Flores da Cunha para celebrar a data.

Felipe Michelon Padilha*

Os jovens da Diocese de Caxias do Sul celebraram, no final de semana, dias 02 e 03 de agosto, o Jubileu da Juventude. Enquanto jovens do mundo todo, inclusive da Diocese de Caxias, se reuniram em Roma para viver o Jubileu junto ao Papa Leão XIV, nas Regiões Pastorais, a juventude local criou uma programação diversificada para marcar este momento importante e único da fé católica.

Uma programação diversificada foi programada para o Jubileu dos Jovens em nível local

Na Região Pastoral de Caxias do Sul, diferentes grupos e movimentos juvenis se encontraram na Catedral Diocesana - Paróquia Santa Teresa D’Ávila para celebrar o Jubileu da Esperança. As atividades incluíram: animação, momento formativo sobre o Jubileu conduzido pelo diácono Eduardo Cantelli, peregrinação no interior da Catedral, Missa presidida pelo assessor do Setor Juventude, padre Gustavo Predebon, com a presença dos símbolos da juventude e almoço partilhado.

Na Região de Bento Gonçalves, os jovens se reuniram no Santuário Diocesano de Santo Antônio, que é a igreja de peregrinação local. Entre animação, peregrinação no interior do Santuário, adoração ao Santíssimo Sacramento, confissões e Santa Missa, eles vivenciaram o Jubileu da Juventude.

Ainda no sábado, os jovens dos grupos e movimentos da Região Pastoral de Garibaldi, peregrinaram até a cidade de Imigrante, onde se encontra a Igreja Matriz da Paróquia São João Batista, em Daltro Filho, que é a igreja de peregrinação local. Na parte da manhã, 09 jovens peregrinaram da paróquia São Marcos até a igreja de São João Batista, caminhando cerca de 20km. À tarde, os demais jovens chegaram até Daltro Filho e fizeram uma caminhada de 2km em procissão e oração do terço até chegar ao Convento Franciscano São Boaventura, onde ocorreu grande parte da programação.

No local, os jovens foram recebidos com músicas e animação. Após, o Frei Rodrigo Antunes ministrou uma catequese. Os jovens também tiveram a oportunidade de receber o sacramento da reconciliação e participar de adoração ao Santíssimo Sacramento. A missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon. A programação foi encerrada com um Luau, no espaço ao ar livre do convento. Segundo a organização do Setor Juventude Regional, cerca de 177 jovens participaram do Jubileu da Juventude em Garibaldi.

No domingo, 03 de agosto, foi a vez dos jovens da Região Pastoral de Flores da Cunha vivenciarem o Jubileu. Unidos na igreja matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado, igreja de peregrinação da região, eles vivenciaram um momento de formação conduzida pelo diácono Eduardo Cantelli, realizaram a peregrinação no interior da igreja e participaram da missa solene do Jubileu.

Conforme o assessor do Setor Juventude da Diocese, padre Gustavo Predebon, a proposta do Jubileu da Juventude na Igreja local foi vivida com êxito: “Quando propusemos que os jovens elaborassem uma programação para vivenciar o jubileu em cada Região Pastoral, nós tínhamos como intenção aproximar a juventude das comunidades locais e também valorizar as igrejas de peregrinação escolhidas pela Diocese. Percebemos que esse jubileu foi vivido com muita alegria, fé e esperança. Os jovens foram muito criativos na elaboração das atividades e pudemos vivenciar esse momento em sintonia com a Igreja do mundo todo”.

* Assessoria de Comunicação da Diocese de Caxias do Sul