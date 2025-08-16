Busca

Santuário de São José Vesuviano Santuário de São José Vesuviano 
Jubileu aos pés do Vesúvio

O afluxo de fiéis, nos últimos meses, testemunha a centralidade do Santuário de São José, na diocese de Nola, que, em breve, será elevado a Basílica. O pároco, Padre Rosário Avino, explica: "Os fiéis vêm celebrar o Jubileu e venerar o santo padroeiro".

Rosa Carillo Ambrosio – São José Vesuviano

O caminho jubilar prossegue a todo vapor. Muitas igrejas estão envolvidas nos diversos territórios diocesanos, entre as quais o Santuário de São José, em São José Vesuviano, na Diocese de Nola, província de Nápoles. Além dos fiéis diocesanos, o santuário acolhe também numerosos peregrinos provenientes de outros lugares, muitos do centro e sul da Itália. Tudo isso se deve à veneração ao pai terreno de Jesus, profundamente enraizada naquela região há mais de quatro séculos.

Motivação dos peregrinos

Os inúmeros fiéis escolhem visitar o imponente santuário, aos pés do Monte Vesúvio, para obter a indulgência jubilar e homenagear o carpinteiro mais famoso do mundo, como afirma radiante o pároco, Padre Rosario Avino, que pertence à Congregação de São José, conhecida como Josefinos de Murialdo, que ali trabalham desde 1928: "Estamos felizes de acolher grupos e indivíduos, que vêm aqui para celebrar seu Jubileu e agradecer a São José. Criou-se uma verdadeira união entre o caminho jubilar e o nosso padroeiro".

Em breve, o Santuário será Basílica

Na diocese de Nola, terra natal de Paolino de Nola, esta é a única igreja jubilar não mariana. O afluxo de fiéis, nos últimos meses, testemunha a centralidade do Santuário, que, em breve, será elevado a Basílica, graças ao desejo do bispo local, Dom F. Marino. No entanto, no último mês de junho, chegaram ao santuário as relíquias, que, segundo a tradição, pertenciam a São José: um pedacinho de seu manto e seu cajado, doados pelo prior da Basílica de São Lourenço Maior, em Florença, Mons. Marco Domenico Viola. Naquele lugar sagrado, o culto às suas relíquias está em contínuo aumento. No último mês de março, o Bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, doou à comunidade de Nola uma relíquia inteira do Beato e futuro santo Carlo Acutis.

O culto às relíquias

A respeito deste culto, o pároco do Santuário explicou: "A redescoberta do culto às relíquias, em nossa paróquia, nasce da obra de São Paulino, que, no período da antiga cidade de Nola, transformou a relíquia do corpo de São Félix em um lugar de intercâmbio espiritual e cultural. O fato é testemunhado pelas famosas Basílicas Paleocristãs de São Paulino, em Cimitile – cemitério da cidade de Nola Romana (nota de redação)". Outra relíquia importante é a do corpo do Padre Gino Ceschelli, que foi pároco daquela paróquia durante a Segunda Guerra Mundial. O sacerdote foi brutalmente assassinado pelos nazistas, porque procurava salvar seus paroquianos. Seu túmulo é meta de peregrinação dos devotos. A comunidade dos Josefinos de Murialdo, junto com a paróquia e a diocese, começou a fazer uma avaliação sobre a possibilidade de dar início à Causa de Beatificação do Padre Gino. O sacerdote foi condecorado com a medalha de ouro de honra ao mérito civil como testemunha importante da realidade eclesial local.

Lugar de intensas atividades pastorais

O Santuário de São José, em São José Vesuviano, e a comunidade dos Josefinos de Murialdo, à qual foi confiado, é um verdadeiro centro de espiritualidade e religiosidade. Durante o período deste Jubileu, a comunidade acolhe os peregrinos, em colaboração com as muitas associações católicas de voluntariado, inclusive o Grupo dos Portadores de objetos relacionado a São José. No entanto, o Centro São José de Murialdo, nas proximidades do santuário, promove numerosas atividades sociais e pastorais aos jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade, segundo o exemplo educacional de São Leonardo de Murialdo. Na verdade, desde 2021, durante o Ano Extraordinário de São José, proclamado pelo Papa Francisco, aquele lugar de culto tornou-se uma espécie de obra em curso. Na ocasião, muitos peregrinos iam e voltavam sempre ao local. A estátua do santo padroeiro, muito singular, colocada em um trono de mármore, representa o encontro do santo com seu povo no ato de entrega do Menino Jesus. O dom do Ano jubilar enriquece o trabalho e as atividades desta paróquia e do seu território.

