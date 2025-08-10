Busca

2024.02.21 Santuario Lourdes
Jovens participam da peregrinação da Diocese de Roma a Lourdes

No final de agosto, 150 jovens com idades entre 16 e 28 anos participarão, junto com os adultos, da peregrinação da Diocese de Roma ao Santuário de Lourdes, guiados pelo cardeal vigário Baldo Reina. O grupo de 600 pessoas fará uma programação conjunta. A Irmã Nazzaro, diretora da Opera Romana Pellegrinaggi, comentou sobre a resposta dos jovens: "Tivemos inúmeros pedidos, tivemos que fechar as inscrições"

Pela primeira vez, a tradicional peregrinação a Lourdes da Diocese de Roma, organizada pela Opera Romana Pellegrinaggi, contará com a participação de 150 jovens entre 16 e 28 anos, graças ao Setor Diocesano para a Pastoral da Juventude.

Via-Sacra escrita pelos jovens

 

Os 600 peregrinos serão acompanhados pelo Cardeal Baldo Reina, vigário do Papa para a Diocese de Roma. Com o grupo, estará também a Irmã Rebecca Nazzaro, diretora da Opera Romana Pellegrinaggi (ORP), que ficou surpresa com a entusiasmada adesão dos jovens à iniciativa. "A resposta das novas gerações foi altíssima, tanto que tivemos que fechar as inscrições", comenta em uma nota do Vicariato de Roma. "Será muito bom rezar junto com o resto do grupo; muitas atividades serão realizadas em comum, enquanto outras serão separadas". "A Via-Sacra foi escrita pelos jovens", acrescenta a Irmã Nazzaro, "e eles também prepararam um momento de festa final para compartilhar com o grupo”. Devido ao sucesso dessa fórmula mista, com jovens e adultos juntos, a Opera Romana Pellegrinaggi planeja replicar esse formato em outras peregrinações. "Colocamos nossa grande estrutura a serviço de propostas específicas para os jovens a preços muito acessíveis, para dar-lhes a oportunidade de participar. Porque a peregrinação, como disse o Papa Leão XIV em Tor Vergata, é um grande instrumento de evangelização, de amizade e fraternidade", conclui a diretora da ORP.

Rezando juntos

 

A programação é rica e comum para todos: Via-Sacra, catequeses, missa internacional, visita aos locais onde viveu Santa Bernadete, oração do Terço, procissão das velas, por fim a festa no domingo, 31 de agosto, animada pelos jovens. "A presença dos jovens é valorizada dentro da peregrinação diocesana", reflete o padre Alfredo Tedesco, diretor do Setor Diocesano para a Pastoral da Juventude. "No passado, já se tentou envolvê-los, mas desta vez será com mais profundidade e intensidade. Há uma ligação profunda — prossegue o sacerdote — entre os jovens e o tema da saúde física, mental e espiritual. O sofrimento faz parte das suas vidas: há desconforto, solidão, emergência educativa. Lourdes pode ser um lugar simbólico, uma chave de esperança. Nossa Senhora, como figura materna, de cura e de presença acolhedora, pode representar para eles um sinal poderoso. Esta peregrinação — conclui o padre Tedesco na nota do Vicariato de Roma — é também uma resposta concreta a uma geração que precisa se sentir ouvida, acompanhada, curada e amada”.

10 agosto 2025, 08:05
