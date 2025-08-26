João Pessoa: inaugurada primeira réplica da Capelinha de Fátima do Nordeste

Busca

Comunidade Casa da Paz inaugura primeira réplica da Capelinha de Fátima do Nordeste com autorização expressa do Santuário de Portugal.

Vatican News

Um dia de fé e celebração marcou a inauguração da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora de Fátima na Comunidade Casa da Paz, em João Pessoa, no último 23 de agosto. O novo templo, réplica fiel da capela original da Cova da Iria, em Portugal, é o primeiro do Nordeste e o segundo do Brasil a receber autorização expressa do Santuário de Fátima.

O evento, que realizou uma profecia de 30 anos feita pela saudosa fundadora da Comunidade, Edvânia Marinho, foi um marco de profunda espiritualidade e comunhão. A programação, que se estendeu ao longo de todo o dia, incluiu momentos de louvor, recitação do Santo Terço, Adoração, confissões e pregações sobre a mensagem de Fátima, culminando com a Santa Missa de inauguração, presidida por Dom Manoel Delson, OFMCap., Arcebispo da Paraíba.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades eclesiásticas, como Dom José González, além de padres e membros de novas comunidades. Entre as autoridades civis, estiveram presentes o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o deputado federal Ruy Carneiro, bem como representantes estaduais e vereadores.

Um sonho que se tornou realidade

A construção da Capelinha é fruto de um esforço de fé e dedicação, idealizado pelo projeto “Trazer Fátima ao Nordeste”, dos Servitas da Imaculada, representados por seu moderador regional, José Eudes. O objetivo é tornar a mensagem de Fátima ainda mais acessível à população da região.

Em sua homilia, Dom Delson destacou a profunda ligação da Comunidade com a Virgem Maria, ressaltando o papel da Capelinha como farol de esperança e lugar de oração em tempos de conflito. O Arcebispo afirmou que “Deus quis que aqui fosse o lugar para sediar a Capela das Aparições”, reafirmando a importância do novo templo.

A Capelinha da Casa da Paz será um centro de peregrinações, cursos e formações sobre a mensagem de Fátima, honrando o legado de fé e devoção de sua fundadora. A inauguração representa a concretização de um projeto que une o Nordeste ao Santuário de Fátima, em Portugal, e reafirma o papel de João Pessoa como um polo de fé e devoção mariana.

Fonte: Arcebispado da Paraíba

26 agosto 2025, 14:08
