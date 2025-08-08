A palavra-chave é “socializar”: os espaços para os jovens oferecidos pelos jesuítas

De Bolonha a Pisa, de Gênova a Palermo, de Malta à Albânia, da Eslovênia a Portugal e França. A Companhia de Jesus está reformando seus espaços para receber atividades juvenis, como estudo, leitura, encontros, orientação universitária e espiritual, e até culinária. Os jovens apreciam as iniciativas: "Estamos aprendendo a construir uma sociedade menos competitiva, mais solidária e comunitária"

Daniele Piccini – Vatican News

Oferecer a jovens, estudantes e trabalhadores espaços de socialização e assistência espiritual. Este é o fio condutor que une diversas iniciativas jesuítas recentes em várias cidades italianas, como Bolonha, Pisa, Gênova, Palermo e em outros países, incluindo Malta, Albânia, Eslovênia, Portugal e França.

Uma casa para encontro e partilha em Bolonha

O Centro Poggeschi foi fundado no coração de Bolonha, uma residência antes reservada exclusivamente a padres jesuítas e agora também um local de acolhimento para estudantes universitários, jovens adultos em suas primeiras experiências de trabalho ou simplesmente aqueles que buscam uma comunidade acolhedora. "Eles procuram uma casa onde possam se encontrar, partilhar e caminhar juntos", explica o diretor, padre Loris Piorar, em um comunicado divulgado pelo Escritório de Comunicação dos Jesuítas. O Centro também oferece muitas oportunidades de partilha, como festas, caminhadas, encontros, formação espiritual e serviços voluntários. "Deve ser uma casa para os muitos jovens que chegam sem um lugar para morar, para aqueles que lutam para estabelecer relações e para aqueles que buscam um significado mais profundo", conclui o padre Piorar.

Uma igreja cheia de jovens em Pisa

Em Pisa, a capela universitária de São Frediano, a poucos passos da Praça da Catedral e administrada pela Companhia de Jesus, é frequentada por centenas de jovens. O coral, os jantares dominicais, os espaços de estudo e a orientação espiritual são opções que promovem encontros e partilhas. "Eles procuram pessoas que os ouçam e os ajudem a reexaminar sua dinâmica interior e a dar nome ao que estão vivenciando", afirma o padre Giuseppe Trotta. Vanessa, de 26 anos, encontrou aqui alguém que alimentou seu desejo de "construir uma sociedade menos competitiva e mais solidária e comunitária. A experiência de São Frediano me confirmou que esse meu profundo desejo é possível".

No coração de Gênova, jovens se reúnem no Centro "Iñigo"

No quarto andar do prédio na Praça De' Ferrari, adjacente à Igreja do Jesus em Gênova, "Iñigo", o novo centro juvenil, foi inaugurado em 7 de março: 400 metros quadrados agora disponíveis para os jovens. As obras de reforma da residência jesuíta começaram em janeiro de 2024. "Com a redução do número de membros da comunidade, ficou claro que os três andares disponíveis não eram mais necessários", explica o padre Leonardo Vezzani, diretor do novo Centro. "Transferimos toda a comunidade para o último andar. No quarto andar, planejamos criar um Centro Juvenil e, no quinto, criamos 11 quartos projetados para estudantes universitários que desejam se testar em uma experiência de vida comunitária."

Uma iniciativa de acompanhamento para universitários em Palermo

Este ano, um novo serviço gratuito de tutoria para estudantes universitários, rapazes e moças, e do ensino médio foi lançado no Instituto Arrupe, em Palermo. Aqueles que vierem estudar aqui encontrarão apoio personalizado para melhor enfrentar os desafios de seus estudos, com o apoio de voluntários do Serviço Civil. Os alunos têm acesso a uma sala de leitura, uma área externa, uma biblioteca com mais de 55.000 volumes, amplo estacionamento e Wi-Fi de alta velocidade.

Um andar da casa dos jesuítas em Malta para os universitários

Há alguns anos, a Companhia de Jesus decidiu reformar sua residência ao lado da Universidade de Malta, transformando o térreo em um centro estudantil. O projeto foi concluído com sucesso, e a casa é constantemente usada por muitos estudantes que vêm estudar, socializar, preparar trabalhos em grupo, cozinhar e relaxar. "Para os estudantes, é sinônimo de lar", observa o capelão padre Patrick Magro.

Em Tirana, espaços para jovens ao lado da paróquia

Em Tirana, na Albânia, os jesuítas também decidiram oferecer espaços para jovens. Um salão adjacente à Paróquia do Sagrado Coração está disponível para eles. Uma nova instalação oferece uma biblioteca e salas de aula para atividades pastorais. "Após a reforma de todo o complexo paroquial, criamos salas de aula também na igreja, substituindo um antigo armazém. Esses espaços estão disponíveis para diversas iniciativas culturais e de promoção humana, como programas de educação musical para crianças", explica o pároco padre Zef Bisha.

Residência universitária em Liubliana

Em 2017, a casa jesuíta em Liubliana, na Eslovênia, tornou-se uma residência universitária com 25 vagas para jovens estudantes universitários, seguindo o modelo da faculdade religiosa de Budapeste. Espaços amplos e acolhedores facilitam não apenas o estudo, mas também a partilha de momentos de lazer, interesses, dúvidas e pesquisas. Uma vez por mês, a casa abre para receber amigos e familiares dos jovens.

Hospitalidade para artistas em Portugal

Em Coimbra, Portugal, numa fazenda de propriedade jesuíta, seis jovens artistas vivenciam a vida comunitária durante três meses por ano. Partilham o espaço com a comunidade responsável pela pastoral juvenil inaciana e prosseguem seu percurso criativo. Atividades musicais, de pintura e escultura culminam numa exposição.

Casa Magis em Paris

Fundada há seis anos, a Casa Magis em Paris, na França, acolhe 100 jovens todos os dias. A instalação é um centro de encontro e interação para estudantes, jovens profissionais e empreendedores que procuram abrigo. Existem espaços disponíveis para promover encontros e amizades, como a cozinha, a capela e a biblioteca. Inaugurada pelos jesuítas, a Casa conta com o empenho de leigos e de religiosas inacianas.