Falece Ir. Manzana, única missionária com visto para permanecer na Eritreia

A religiosa, de 87 anos, era irmã do bispo italiano radicado no Brasil, emérito de Mossoró, dom Mariano Manzana. "Ela era a última missionária trentina que permanecia na Eritreia, a única que conseguiu obter visto de permanência, enquanto outros missionários foram expulsos", relata a diocese.

Vatican News

A Diocese de Trento comunicou nesta quarta-feira a morte da Irmã Maria Agnese Manzana, religiosa comboniana de Mori, irmã de dom Mariano Manzana, bispo emérito de Mossoró (RN). Ela faleceu em Asmara, Eritreia, aos 87 anos.

A religiosa serviu como missionária na capital eritreia por 58 anos. Formada em Letras, sempre esteve envolvida com a educação em escolas. Nunca se recuperou de uma fratura recente no fêmur, o que a levou a decidir não se mudar para a Itália.

"Ela era a última missionária trentina que permanecia na Eritreia, a única que conseguiu obter visto de permanência, enquanto outros missionários foram expulsos", relata a diocese. Entre eles estava o padre Flavio Paoli, missionário pavoniano de Nanno, desaparecido há dois dias em Val di Non e por quem, em meio à preocupação geral, foi lançada uma complexa operação de busca na região.

"As buscas se concentraram na área ao redor do local onde o celular foi encontrado, que é, no entanto, muito extensa e tem um raio de 2 quilômetros entre os povoados de Nanno, Dermulo, Taio e Tassullo. "Procuramos em bosques, campos, prados, ravinas e riachos, mas não encontramos nenhum vestígio do sacerdote", disse a equipe de Resgate Alpino de Trentino em relação às buscasdo missionário de 68 anos, desaparecido nos bosques de Val di Non desde as 20h30 de segunda-feira, quando foi contatado por telefone após não ter retornado para casa para uma consulta. "Não sei onde estou", teria dito o padre. Ele havia retornado de Burkina Faso para seu país de origem, como faz todos os anos, para um período de descanso antes de partir para uma nova missão na Nigéria. As buscas continua,.