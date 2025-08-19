Inundações no Paquistão: o agradecimento da Caritas ao Papa Leão XIV

Amajad Gulzar, diretor executivo da instituição de caridade no país: a proximidade de Leão XIV fez com que as famílias afetadas se sentissem amadas pela Igreja. No Angelus de domingo (17/08), o Pontífice recordou as centenas de mortos e milhares de desabrigados causados pelas chuvas intensas que não dão sinais de diminuir. Inúmeras aldeias e cidades estão destruídas e isoladas.

Federico Piana - Vatican News

O Paquistão ainda vive um inferno. Esta segunda-feira, 18 de agosto, foi uma data em que a população das regiões do norte do país do sul da Ásia não esquecerá tão facilmente. Porque, além de chorar as vítimas das enchentes que nos últimos dias causaram pelo menos 350 mortos, centenas de feridos e milhares de desabrigados, ela deve assistir impotente a todos os socorristas obrigados a desistir de retirar dezenas de corpos ainda soterrados pela lama devido às chuvas incessantes que estão bloqueando totalmente a máquina de ajuda humanitária. É impossível, portanto, tentar chegar aos pequenos aglomerados urbanos onde casas, escolas e escritórios públicos desabaram, obstruindo as principais vias de acesso: segundo as autoridades governamentais, os residentes ainda desaparecidos seriam algumas centenas.

Igreja na linha de frente: a gratidão a Leão XIV

O que trouxe um pouco de esperança não só ao coração de Amajad Gulzar, diretor executivo da instituição de caridade no país, mas também à Igreja local sofredora, foram as palavras do Papa no Angelus de domingo (17/08), que disse estar próximo das populações do Paquistão, da Índia e do Nepal atingidas pelas enchentes: “as comunidades eclesiais expressaram profunda gratidão a Leão XIV e muitas das famílias afetadas se sentiram amadas e não esquecidas pela Igreja universal”.

Entre outras coisas, a Igreja local também foi duramente atingida. O diretor executivo da Caritas do Paquistão relata que houve graves danos a «estruturas paroquiais, centros comunitários e escolas católicas. Em algumas cidades, as casas e as colheitas agrícolas dos paroquianos foram parcial ou totalmente danificadas. Para fazer face a esta dolorosa emergência, o clero local e os voluntários leigos estão empenhados na coordenação dos socorros, na assistência e no apoio através da oração».

Projetos específicos

Em particular, a Caritas do Paquistão iniciou um projeto com o qual prevê ajudar mais de 12 mil pessoas que se encontram nas zonas mais devastadas, como Buner, Rawalpindi, Layyah, Jhang, Karachi e Lahore. “Distribuiremos muitos pacotes de alimentos, kits de higiene, materiais de construção, utensílios de cozinha e água potável. Além disso, organizaremos 15 unidades de saúde gratuitas para tratar as doenças causadas pelas inundações, também por meio de sessões de conscientização sobre higiene para prevenir epidemias de cólera, malária, diarreia e dengue”, garante Gulzar. Ele lança um apelo para que a comunidade internacional contribua para atender às necessidades cada vez mais urgentes da população: além de comida e água, também são necessários alojamentos temporários, assistência médica e apoio psicológico, especialmente para mulheres e crianças. “Exortamos os doadores, os parceiros e a sociedade civil a se unirem nesta resposta humanitária. Juntos, podemos salvar vidas e reconstruir comunidades. Além disso, os voluntários e as equipes da Caritas no terreno estão visitando as áreas afetadas pelas inundações e estão em contato com os funcionários distritais”.

Índia também foi atingida

Infelizmente, a situação continua dramática também na Índia, onde as enchentes, de acordo com os últimos dados disponíveis, teriam causado cerca de 100 vítimas e muitos desabrigados nos últimos dois dias. Tal como no Paquistão, há cidades e aldeias destruídas e muitas outras isoladas. As chuvas, que caem há meses, afetaram principalmente Himachal Pradesh, um estado do norte localizado no Himalaia e que abriga inúmeras estâncias de esqui: até hoje, só aqui os deslizamentos de terra e as avalanches teriam matado mais de 200 pessoas.