Instituto Hesed leva Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo ao Brasil

Consagração das famílias e das dioceses brasileiras é a principal missão da imagem que foi enviada pelo Santuário do Monte Gargano.

Vatican News

O Instituto Hesed recebeu oficialmente a Imagem Peregrina de São Miguel Arcanjo, enviada diretamente do Santuário de São Miguel, localizado no Monte Sant’Angelo – Itália, lugar das históricas aparições do Arcanjo Miguel e centro mundial da devoção.

Essa visita peregrina faz parte de uma das ações realizadas pelo Instituto Hesed, dentro da Quaresma de São Miguel, que se realizará de 15 de agosto a 29 de setembro. Este momento tem reunido a cada ano, mais de 200 mil pessoas, que rezam online a oração do Rosário às 4 da manhã, pelo canal no Youtube, Irmã kelly Patrícia Oficial.

O Instituto Hesed, está presente em todas as redes sociais: YOUTUBE – INSTAGRAM - FACEBOOK - TIKTOK - SPOTIFY.

A benção solene da imagem Peregrina de São Miguel, foi feita na Arquidiocese de Manfredonia –Vieste–San Giovanni Rotondo, por dom Franco Moscone, arcebispo local e sucessor de São Lourenço Maiorano de Siponto. A missão também conta com a chancela do padre Ladislau Suchy, Reitor do Santuário de São Miguel Arcanjo, que assinou conjuntamente a carta oficial de envio ao Instituto Hesed.

A programação nacional da peregrinação teve início em 26 de julho de 2025, em Santa Bárbara d’Oeste (SP), na Diocese de Piracicaba, com uma cerimônia noturna na Casa de Maria. O rito incluiu a acolhida solene da imagem, seguido de missa presidida por dom Devair Araújo da Fonseca, bispo local, momento durante o qual ocorreu a consagração da diocese.

A imagem chegou ao Brasil, com a missão de consagrar as famílias e de servir como instrumento para a consagração solene do país e de todas as dioceses a São Miguel Arcanjo.

A peregrinação se estenderá até 29 de setembro, abrangendo as cinco regiões do país em cidades como Criciúma (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE) e encerrando em São Miguel Arcanjo (SP) no dia da festa litúrgica dos Arcanjos (Miguel, Gabriel e Rafael)

Em Brasília, no dia 12 de agosto, a imagem será acolhida em cerimônia pública na Câmara dos Deputados, incluindo coroação e bênção sobre o Brasil como gesto simbólico de consagração nacional, seguida por missa na Catedral local.

Cada parada inclui vigílias, momentos de oração, adoração, música e espiritualidade, além de ações sociais: os participantes são convidados a doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições sociais da diocese.

O Instituto Hesed destaca que a Imagem não está sendo destinada à visita de comunidades de forma geral, mas exclusivamente para a consagração das dioceses, conforme definido na carta oficial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Instituto Hesed

08 agosto 2025, 09:44
