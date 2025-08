Colocada a pedra fundamental da Casa de Caridade São Camilo em Nita, Indonésia

A nova Casa da Caridade será construída ao lado do Seminário filosófico e teológico camiliano, precisamente para oferecer aos jovens seminaristas um ambiente onde viver, experimentar e internalizar o carisma de São Camilo: "cuidar dos doentes, dos pobres e dos marginalizados como uma mãe cuida do seu único filho doente".

Vatican News com Agência Fides

Um acontecimento histórico, simples e cheio de significado, que testemunha como a semente do carisma camiliano, plantada há cerca de quinze anos nesta terra, começa a dar frutos concretos de amor e serviço." ´É o que afirma o Pe. Luigi Galvani, missionário camiliano, que anunciou à Agência Fides a colocação da pedra fundamental da Casa da Caridade São Camilo, ocorrida em 30 de julho em Nita, vilarejo da ilha de Flores.

"Trata-se da primeira obra de caridade dos Camilianos na Indonésia", observou o missionário. "Com esta obra, os Camilianos no país asiático renovam seu compromisso de promover estruturas de esperança e misericórdia e de formar 'testemunhas da caridade', capazes de responder com generosidade e paixão aos desafios do sofrimento humano, em espírito de evangelização e promoção social."

Presentes na cerimônia os formadores camilianos que participaram ativamente do rito de bênção da pedra fundamental, símbolo de Cristo, fundamento de toda verdadeira obra de caridade. "A presença deles - conclui o Pe. Galvani - destacou a forte ligação entre formação vocacional e vida missionária, entre espiritualidade e serviço concreto aos pobres e doentes".