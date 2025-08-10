Indonésia: apelo dos bispos após ataques contra igrejas e escolas cristãs

"Toda e qualquer forma de intimidação, violência ou restrição unilateral de atividades religiosas constitui uma violação da lei e uma destruição dos valores fundamentais da convivência, como cidadãos da mesma nação", denunciam os bispos indonésios.

Vatican News com Agência Fides

Após vários ataques nos últimos meses contra locais de culto e a instituições ligadas a comunidades eclesiais, a Conferência Episcopal da Indonésia fez um premente apelo ao governo central de Jacarta: “É preciso tomar medidas firmes contra qualquer pessoa que adote comportamento intolerante, sobretudo, se acompanhado de atos de violência, que constituem crimes. Ninguém deve ser impune por atos anárquicos, especialmente se forem contra as atividades de oração e culto, em qualquer lugar que seja na Indonésia”.

Este documento, apresentado em uma coletiva de imprensa, na sede da Conferência Episcopal da Indonésia, foi assinado também por outros organismos, entre os quais o Supremo Conselho da Religião Confucionista (MATAKIN), além de grupos budistas e protestantes.

No documento, os bispos destacam ainda, que “a liberdade de religião e culto é um direito constitucional dos cidadãos, segundo os artigos 28 e 29, parágrafo 2, da Constituição de 1945. Precisamente por isso, o Estado, por meio de autoridades policiais e locais, tem o dever de intervir, com firmeza, para garantir que episódios semelhantes não se repitam no futuro".

Os prelados fazem referência não apenas àqueles que se opõem à construção de igrejas, mas também à invasão, ocorrida há poucos dias, em uma escola cristã-protestante, e à recente destruição de diversos lugares de culto cristãos. No documento, lê-se ainda: "As autoridades policiais e judiciais devem prevenir e investigar a fundo todo e qualquer ato criminoso e violento, como também a rejeição, obstrução ou destruição de lugares utilizados para a oração e culto por cidadãos indonésios".

Para todos os representantes religiosos, que assinaram o apelo, "o governo, tanto central quanto local, como também o Fórum para a Harmonia Religiosa (FKUB) e todos os componentes da sociedade, devem se comprometer em preservar a tolerância e assegurar que os lugares de oração e culto sejam espaços de paz, segurança e dignidade". E acrescentam: “Por sua vez, os líderes religiosos devem exortar seus fiéis a não se deixar levar por provocações, incitamentos divisionistas, mas a viver sua fé, de modo pacífico, harmonioso e tolerante".

Os signatários concluem o documento, dizendo: "Para nós, a ocorrência de vários atos de agressão, proibição/rejeição e perturbação de atividades de oração e culto representa um grave dano à construção da tolerância e da coexistência pacífica. Toda e qualquer forma de intimidação, violência ou restrição unilateral de atividades religiosas constitui uma violação da lei e uma destruição dos valores fundamentais da convivência, como cidadãos da mesma nação".