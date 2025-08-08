Índia, bispos condenam ataques contra cristãos em Orissa

Na noite de 6 de agosto, um grupo de cerca de 70 pessoas atacou dois padres e um catequista na aldeia de Jaleswar. “É uma violação flagrante dos direitos constitucionais e da dignidade humana”, denuncia a Conferência Episcopal da Índia, expressando preocupação com o clima de perseguição a que está sujeita a minoria cristã no estado oriental do país.

Valerio Palombaro – Vatican News

A Conferência Episcopal da Índia (Cbci) condenou veementemente o ataque que feriu dois padres católicos e um catequista na localidade de Jaleswar, parte da diocese de Balasore, no estado oriental indiano de Orissa.

Um caminho “perturbador” de violência

Em uma nota divulgada nesta sexta-feira (08/08), os bispos indianos classificam este episódio como “parte de um caminho perturbador de violência contra as minorias cristãs no país”. O ataque ocorreu na noite de quarta-feira, 6 de agosto, quando o pároco da Igreja de São Tomás em Jaleswar, padre Lijo Nirappel, acompanhado por outro padre, duas freiras e um catequista, voltava para a paróquia após celebrar uma missa pelo segundo aniversário da morte de dois cidadãos católicos em um vilarejo próximo. As duas freiras foram resgatadas por algumas mulheres locais, enquanto os dois padres e o catequista foram detidos, abusados e espancados sob a acusação de “conversão religiosa”. O celular do padre Lijo teria sido confiscado, enquanto o catequista foi brutalmente espancado e sua motocicleta foi danificada.

Direitos constitucionais das minorias violados

A multidão que atacou os dois padres e o catequista teria sido formada por um grupo de cerca de 70 pessoas, muitas delas não residentes na localidade. Segundo a Conferência Episcopal da Índia, este ataque é “uma violação flagrante dos direitos constitucionais e da dignidade humana”, enquanto “a crescente tendência à violência coletiva representa uma séria ameaça à coexistência pacífica”. Por isso, continua a nota dos bispos, o governo local de Orissa deve agir rapidamente para identificar e processar os autores do ataque e garantir a segurança das minorias. Segundo o portal de informação Uca news, as três pessoas teriam sido atacadas por mais de 70 pessoas pertencentes ao grupo extremista hindu Bajrang Dal, no âmbito de uma emboscada planejada.

Os ataques em Orissa

O que aconteceu levanta preocupações sobre o clima de intolerância religiosa e violência em Orissa, onde os cristãos representam 2,7% de uma população de 42 milhões de pessoas, sendo mais de 90% hindus. Este estado do leste da Índia não é novo em perseguições aos cristãos. Durante os distúrbios de agosto de 2008 no distrito de Kandhamal, cerca de 100 cristãos foram mortos e mais de 50 mil foram forçados a abandonar suas casas. Foram destruídos 395 edifícios, entre igrejas e locais de culto, e 6.500 casas, várias instituições educacionais, sociais e sanitárias devastadas e saqueadas. E o de 2008 não foi um episódio isolado: segundo dados do Fórum dos Cristãos Unidos (UFC), no estado de Orissa houve pelo menos 40 ataques contra cristãos.