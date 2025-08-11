Busca

Busca

Busca

ptportuguês
TOPSHOT-INDIA-SRI LANKA-ATTACKS
Igreja

Acusados de conversões, sacerdotes, religiosas e catequista são agredidos na Índia

"Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer na região de Jaleswar. Estávamos simplesmente realizando uma cerimônia e fomos atacados e humilhados com acusações infundadas", conta um dos sacerdotes agredidos. Padre Jojo, pároco visitante da paróquia de Joda, disse estar profundamente chocado com o ataque não provocado: "Eu vim apenas para celebrar a Missa. Nunca imaginei tamanha hostilidade por um gesto tão pacífico e sagrado."

Vatican News com Agência Fides

Em um ataque que os bispos católicos de Rito Latino da Índia definiram como "perturbador e descarado", aproximadamente 70 membros da Bajrang Dal (literalmente "Brigada Bajrangbali", uma organização militante Hindutva que forma a ala jovem do Vishva Hindu Parishad, o Conselho Mundial dos Hindus, ndr) emboscaram e atacaram dois sacerdotes, um catequista e duas religiosas nas proximidades do povoado de Gangadhar, sede de uma missão pertencente à paróquia de Jaleswar. Todos foram "falsamente acusados de conversões religiosas".

Os eventos remontam a 6 de agosto, quando o padre Nirappel, pároco de Jaleswar, e o padre Jojo, da paróquia de Joda, na Diocese de Balasore, foram à missão de Gangadhar para celebrar uma Missa em memória do segundo aniversário da morte de dois católicos locais. Junto com duas freiras e um catequista, o grupo chegou ao povoado por volta das 17h. A cerimônia foi celebrada após as 18h, quando os agricultores retornavam dos campos durante a temporada de plantio.

Quando deixavam o povoado, por volta das 21h, ocorreu o ataque. "A menos de meio quilômetro do vilarejo, em um trecho estreito e arborizado da estrada, um grupo de cerca de 70 homens do Bajrang Dal nos esperava", contou o padre Lijo, segundo um comunicado da Conferência Episcopal Católica de Rito Latino da Índia (CCBI). Ele acrescentou que "primeir, eles atacaram nosso catequista, que estava em uma motocicleta. Eles o espancaram brutalmente, desmontaram a motocicleta, esvaziaram o tanque de combustível e o jogaram fora."

Os agressores então se voltaram para o carro dos sacerdotes, parando-o à força e gritando insultos. "Eles nos atacaram fisicamente, empurrando-nos, agarrando-nos e espancando-nos violentamente. Nos socaram, confiscaram nossos celulares e continuaram a gritar que queríamos transformá-los em americanos, convertendo-os à força. Gritaram: 'Vocês não podem mais fazer cristãos'", contou o sacerdote.

Apesar dos apelos das mulheres do povoado ao grupo e do esclarecimento de que os padres e freiras haviam sido convidados para um momento de oração, os agressores não pararam. "Foi uma emboscada premeditada. Eles trouxeram seus aparelhos de mídia para criar uma narrativa falsa", afirmou o padre Lijo.

Após cerca de 45 minutos, uma equipe policial chegou ao local. No entanto, mesmo na presença da polícia, a multidão continuou com suas injúrias. O padre Lijo informou aos policiais que seus celulares haviam sido tomados à força, mas ninguém do grupo admitiu tê-los ou os devolveu. "A polícia então disse ao grupo que nos levaria à delegacia para interrogatório, mas, na verdade, eles estavam apenas nos poupando de mais violência", concluiu Pe. Lijo, ex-diretor da Sociedade de Serviço Social de Balasore (a filial diocesana que lida com questões sociais), profundamente entristecido pelo incidente: "Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer na região de Jaleswar. Estávamos simplesmente realizando uma cerimônia e fomos atacados e humilhados com acusações infundadas. A mídia também é cúmplice. Eles não verificam os fatos. Essa narrativa falsa deve ser substituída pela verdade."

Padre Jojo, pároco visitante da paróquia de Joda, disse estar profundamente chocado com o ataque não provocado: "Eu vim apenas para celebrar a Missa. Nunca imaginei tamanha hostilidade por um gesto tão pacífico e sagrado."

O incidente chocou a comunidade cristã local e levantou sérias preocupações sobre o crescente clima de intolerância e violência em massa em Odisha. A Conferência Episcopal da Índia (CBCI), que inclui todos os bispos católicos dos três ritos presentes na Índia, expressou profunda consternação com o ataque. 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
11 agosto 2025, 14:38
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão