III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara (III ENEFC) III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara (III ENEFC) 
“A economia pode ser justa para todas as vidas, já”, esse é o tema do III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara (III ENEFC), que será realizado de 11 a 14 de setembro de 2025, na Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, em Recife.

O encontro leva em frente o chamado proposto pelo Papa Francisco para ‘realmar a economia’, e que é encorajado pelo Papa Leão XIV, que já convocou um novo encontro global da Economia de Francisco para novembro de 2025 em Castel Gandolfo.

O III ENEFC reunirá jovens, estudantes e pesquisadores, lideranças pastorais e agentes sociais de diversas regiões do Brasil, comprometidos com a construção de uma economia mais justa, solidária e sustentável, em sintonia com os desafios socioeconômicos do Brasil.

O III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara será sediado na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e conta com o apoio da Arquidiocese de Olinda e Recife, da Comissão Episcopal Sociotransformadora da CNBB, da Plataforma Economias do CELAM, da Cáritas Regional Nordeste 2, do Conselho Federal de Economia, entre outros parceiros.

A identidade visual do encontro foi criada pelo artista Anderson Augusto, que retratou o princípio da economia sendo cuidadosamente carregado por São Francisco e Santa Clara. No gesto do partir do pão, nasce a vida. Ao fundo, a imagem é composta por povos indígenas, camponeses e mulheres periféricas, sob as bênçãos do Papa Francisco e o olhar atento de Dom Helder Câmara. A cena se conecta com símbolos da realidade de Pernambuco: o frevo, as manifestações populares e a luta pela vida nos diversos territórios do Brasil e do mundo — tudo isso animado pela alegria do Evangelho, o compromisso com o bem comum e a defesa da igualdade.

As mesas temáticas do encontro abordarão os seguintes temas: “Economia, desigualdades e periferias”, “Transição ecológica e energética”, “O legado do Papa Francisco para a América Latina” e “Políticas públicas para a construção de uma outra economia”. O evento também contará com rodas de conversa e oficinas realizadas em diversos territórios das cidades de Recife e Olinda.

A Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, organizadora do evento, está promovendo hospedagem solidária para participantes de fora da cidade do Recife, além de viabilizar o almoço durante os dias do encontro. A taxa de inscrição é de R$ 50,00, com vagas limitadas e prioridade para as juventudes.

As inscrições estão abertas no site: https://economiadefranciscoeclara.com.br/lp/

Fonte: Economia de Francisco e Clara

