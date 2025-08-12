Busca

III ENAC 2025: Comunicadores Salesianos se encontram em Aparecida

Encontro para debater tecnologia, carisma e inovação. O evento, realizado no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, marcou a primeira edição presencial do ENAC.

Vatican News

De 6 a 9 de agosto de 2025, Aparecida (SP) sediou o III Encontro Nacional de Comunicação da Rede Salesiana Brasil (ENAC), reunindo mais de 220 comunicadores, gestores e religiosos de todo o país. Com o tema "Comunicação Salesiana e Tecnologias Emergentes", o evento, realizado no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, marcou a primeira edição presencial do ENAC, consolidando-se como espaço de formação, partilha e fortalecimento da missão salesiana.

Participantes do encontro
Abertura: Comunicação como ato carismático

Na quarta-feira (06/08), após acolhida no Hotel Rainha do Brasil, os participantes foram recebidos pelos diretores da RSB: Ir. Silvia Aparecida da Silva e Pe. Sérgrio Baldin e pelos referentes para a comunicação:  Pe. Francisco Inácio Vieira Junior e Ir. Maria Carmelita Conceição. A solenidade destacou o ENAC como espaço de comunhão e escuta, seguida pela palestra de abertura do Pe. Pedro André, que vinculou a comunicação ao carisma de Dom Bosco: "Comunicar é um ato pastoral, que nasce da escuta e do anúncio com o coração". Inspirado no sonho dos nove anos de Dom Bosco, ele reforçou que a comunicação salesiana deve ser "presença viva e voz profética" entre os jovens.

Padre Pedro André
Tecnologia a serviço da missão

O segundo dia (07/08) começou com a palestra "Inteligência humana elevada à potência da I.A.", com Fabrício Felix Vieira. Ele apresentou a metodologia C.R.I.A.R. (Contexto, Recursos, Ideias, Ações, Resultados), defendendo que a inteligência artificial deve ampliar, não substituir, a criatividade e a empatia humanas"Automatize o repetitivo, mas jamais o relacional", destacou. À tarde, os grupos visitaram locais simbólicos como o Memorial das Filhas de Maria Auxiliadora (Guaratinguetá), a Réplica da Casa de Dom Bosco (Pindamonhangaba) e o Santuário Nacional de Aparecida, encerrando com a Missa no santuário.

Participantes do encontro
Oficinas práticas e gestão de desafios

Na sexta-feira (08/08), o workshop de Felipe Rodrigues sobre IA na comunicação salesiana provocou reflexões: "Dom Bosco usaria a IA para personalizar a educação, mas nunca trocaria o olhar afetivo por algoritmos". Estudos do MIT citados por Felipe alertaram para os riscos da dependência tecnológica sem criticidade.

Participantes do encontro - Oficinas
À tarde, oficinas temáticas abordaram:

  • Captação de recursos (Sandra Sahd): "Storytelling e transparência são chaves para construir vínculos".
  • Marketing educacional (Renato da Rocha): "Monitorar cenários externos é essencial para a imagem institucional".
  • LGPD (Frank Ned): "Proteção de dados é sobre cuidar de pessoas, não apenas evitar multas".
  • Gestão de crises (Jakson Pereira): "Silêncio comunica culpa; firmeza e preparo evitam danos".
Celebração Eucarística
Encerramento em comunhão

No sábado (09/08), os participantes definiram compromissos por inspetoria, como planejamento estratégico integrado e uso ético de tecnologias. A Celebração Eucarística encerrou o evento, com envio missionário. Maria Dantas, coordenadora nacional de comunicação da RSB, ressaltou: "Partimos renovados, certos de que a comunicação salesiana é ferramenta de esperança e transformação".

Legado do ENAC 2025

O encontro reforçou a comunicação como dimensão carismática, aliando inovação e fidelidade ao legado de Dom Bosco. Entre os frutos, destacam-se:

  • Rede colaborativa entre as inspetorias.
  • Diretrizes para IA, LGPD e gestão de crises.
  • Integração entre pastoral, educação e ação social.

"Mais que técnicas, levamos o desafio de comunicar com alma, criatividade e fé", resumiu Ir. Kelly Gaioso, uma das participantes.

Fonte: Rede Salesiana Brasil

12 agosto 2025, 14:41
