CEI: solidariedade e apoio aos Patriarcas latino e greco-ortodoxo de Jerusalém

A Igreja italiana expressa solidariedade e apoio aos Patriarcas latino e greco-ortodoxo de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa e Teófilo III, que na terça-feira, 26 de agosto, em declaração conjunta, anunciaram que não deixarão Gaza para "continuar a cuidar de todos aqueles que se encontram nos dois complexos": o greco-ortodoxo de São Porfírio e o latino da Sagrada Família, que têm sido um refúgio para centenas de civis, incluindo idosos, mulheres e crianças e pessoas com deficiência.
Renovando sua proximidade com o forte testemunho em uma terra atormentada, a Presidência da Conferência Episcopal Italiana (CEI) faz suas as palavras dos dois Patriarcas, recordando que "não pode haver futuro baseado no cativeiro, no deslocamento de palestinos ou na vingança: este não é o caminho certo, não há razão que justifique o deslocamento deliberado e forçado de civis".
CEI, união ao Papa Leão e aos Patriarcas de Jerusalém
"Unimos nossas vozes às do Papa Leão XIV e dos Patriarcas de Jerusalém para invocar o dom da paz e pedir com determinação à comunidade internacional que intervenha prontamente para deter esta barbárie, um massacre insensato que está semeando morte, destruição e dor", declara a Presidência da CEI: "Com o Papa, imploramos a libertação de todos os reféns, a obtenção de um cessar-fogo permanente, a facilitação da entrada segura de ajuda humanitária e o pleno respeito ao direito humanitário, em particular à obrigação de proteger os civis e às proibições de punições coletivas, do uso indiscriminado da força e do deslocamento forçado da população."
Próximo Conselho Episcopal Permanente dedicado à paz
O próximo Conselho Episcopal Permanente, que vai se realizar de 22 a 24 de setembro em Gorizia – situada no nordeste da Itália na fronteira com a Eslovênia -, um lugar significativo, especialmente neste nosso tempo, por ser uma terra de confim marcada pelo diálogo intercultural, ecumênico e inter-religioso, será dedicado ao tema da paz. Está programado para este lugar, na terça-feira, 23 de setembro, às 20h locais na Praça Transalpina, um momento de oração pela paz no mundo inteiro com os jovens da Itália e da Eslovênia.
