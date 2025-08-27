Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Palestinos recolhem alimentos em ponto de distribuição (Ansa) Palestinos recolhem alimentos em ponto de distribuição (Ansa)
Igreja

CEI: solidariedade e apoio aos Patriarcas latino e greco-ortodoxo de Jerusalém

"Unimos nossas vozes às do Papa Leão XIV e dos Patriarcas de Jerusalém para invocar o dom da paz e pedir com determinação à comunidade internacional que intervenha prontamente para deter esta barbárie, um massacre insensato que está semeando morte, destruição e dor" na Faixa de Gaza, declara a Presidência da Conferência Episcopal Italiana
Ouça e compartilhe

Vatican News

A Igreja italiana expressa solidariedade e apoio aos Patriarcas latino e greco-ortodoxo de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa e Teófilo III, que na terça-feira, 26 de agosto, em declaração conjunta, anunciaram que não deixarão Gaza para "continuar a cuidar de todos aqueles que se encontram nos dois complexos": o greco-ortodoxo de São Porfírio e o latino da Sagrada Família, que têm sido um refúgio para centenas de civis, incluindo idosos, mulheres e crianças e pessoas com deficiência.

Renovando sua proximidade com o forte testemunho em uma terra atormentada, a Presidência da Conferência Episcopal Italiana (CEI) faz suas as palavras dos dois Patriarcas, recordando que "não pode haver futuro baseado no cativeiro, no deslocamento de palestinos ou na vingança: este não é o caminho certo, não há razão que justifique o deslocamento deliberado e forçado de civis".

Palestinos recolhem alimentos em ponto de distribuição (Ansa)
Palestinos recolhem alimentos em ponto de distribuição (Ansa)   (ANSA)

CEI, união ao Papa Leão e aos Patriarcas de Jerusalém

"Unimos nossas vozes às do Papa Leão XIV e dos Patriarcas de Jerusalém para invocar o dom da paz e pedir com determinação à comunidade internacional que intervenha prontamente para deter esta barbárie, um massacre insensato que está semeando morte, destruição e dor", declara a Presidência da CEI: "Com o Papa, imploramos a libertação de todos os reféns, a obtenção de um cessar-fogo permanente, a facilitação da entrada segura de ajuda humanitária e o pleno respeito ao direito humanitário, em particular à obrigação de proteger os civis e às proibições de punições coletivas, do uso indiscriminado da força e do deslocamento forçado da população."

Próximo Conselho Episcopal Permanente dedicado à paz 

O próximo Conselho Episcopal Permanente, que vai se realizar de 22 a 24 de setembro em Gorizia – situada no nordeste da Itália na fronteira com a Eslovênia -, um lugar significativo, especialmente neste nosso tempo, por ser uma terra de confim marcada pelo diálogo intercultural, ecumênico e inter-religioso, será dedicado ao tema da paz. Está programado para este lugar, na terça-feira, 23 de setembro, às 20h locais na Praça Transalpina, um momento de oração pela paz no mundo inteiro com os jovens da Itália e da Eslovênia.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
27 agosto 2025, 15:48
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão