Igreja nos Estados Unidos realiza peregrinação pela paz a Hiroshima e Nagasaki

Completa 80 anos dos bombardeios atômicos de Hiroshima neste 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto. Sua lembrança é o motivo da peregrinação da Igreja Católica nos Estados Unidos, que visitará essas duas cidades de 4 a 11 de agosto.

Vatican News

Professores, funcionários e estudantes universitários de universidades católicas americanas serão acompanhados pelos Arcebispos de Chicago, Cardeal Cupich; de Washington, D.C., Cardeal McElroy; de Seattle, Dom Etienne; e de Santa Fé, Dom Wester. Também participará da peregrinação a Secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Emilce Cuda.

Diálogos de Oração pela Reconciliação

Uma peregrinação que acontece no ano do Jubileu da Esperança, e faz memória do chamado do Papa Francisco para "lembrar, caminhar juntos e proteger". O objetivo é estabelecer diálogos de oração pela reconciliação, solidariedade e paz em todo o Pacífico, entre religiões e gerações, em meio à instabilidade local, divisões generalizadas e ameaças nucleares crescentes.

Diversos encontros comemorativos e acadêmicos serão realizados nas duas cidades bombardeadas. Professores de Ética católica apresentarão as consequências humanitárias e ambientais das armas atômicas, e jovens discutirão justiça intergeracional e construção da paz. Isso proporcionará uma oportunidade para avaliar de forma crítica e comparativa a abordagem da Igreja Católica às questões nucleares e seus legados nos dois países, à luz do atual contexto religioso e geopolítico.

Encontro com o prefeito de de Hiroshima Matsui Kazumi

Organizadores e Programa

Uma peregrinação coordenada pela Parceria para um Mundo Sem Armas Nucleares (PWNW), fundada em agosto de 2023 pelos bispos de quatro dioceses dos Estados Unidos e do Japão afetadas pelo desenvolvimento de armas nucleares (Santa Fé, Seattle, Hiroshima e Nagasaki) e patrocinada pelas universidades católicas participantes, incluindo a Universidade de Georgetown, a Universidade Loyola de Chicago, a Universidade Marquette, a Universidade de Notre Dame, a Universidade Católica Junshin em Nagasaki e a Universidade Sophia em Tóquio.

O programa inclui visitas a prefeituras locais, ao noviciado jesuíta, a igrejas católicas bombardeadas e reconstruídas, museus relacionados a bombas atômicas, eventos pela paz, mensagens de laureados com o Prêmio Nobel da Paz e sobreviventes da bomba atômica, bem como dos bispos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Além disso, há Missas pela Paz, simpósios acadêmicos, celebrações inter-religiosas, peregrinações pela Paz e cerimônias em memória às vítimas do bombardeio atômico.