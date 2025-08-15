Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.15 selecao de igrejas - catolicas - Brasil
Igreja

Igreja Católica é a instituição com maior confiança entre os brasileiros, segundo Datafolha

Os dados fazem parte de uma pesquisa encomendada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e divulgados no início da semana: a Igreja Católica tem a confiança de 85% dos brasileiros, seguida da segunda instituição com maior confiança, a OAB. A pesquisa foi realizada em julho deste ano em 130 municípios do país.

Vatican News

Pesquisa do Datafolha apontou que a Igreja Católica tem a confiança de 85% dos brasileiros, figurando como a primeira entre as instituições indicadas. O levantamento foi encomendado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e divulgado na última segunda-feira.

Segundo os dados, 40% da população confia muito na Igreja Católica, e 45% confia um pouco. Os dados da segunda instituição com maior confiança, a OAB, somam 24% dos entrevistados que confiam muito e 59% que confiam um pouco. As igrejas evangélicas figuraram como uma única instituição, somando a segunda maior porcentagem de pessoas que confiam muito, com 31%.

pesquisa, encomendada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi realizada entre os dias 7 e 14 de julho de 2025, com 2.005 entrevistas presenciais em 130 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Além da confiança nas instituições, a pesquisa buscou saber sobre a preferência da população entre democracia e ditadura, com o regime democrático ficando à frente. Segundo os resultados, 74% dos entrevistados consideram que “a democracia é sempre melhor que qualquer forma de governo”.

Uma outra pergunta apresentada aos entrevistados referia sobre a polarização. Para 72% dos brasileiros, o Brasil vive uma polarização política, com uma sociedade “dividida em dois grupos com visões políticas opostas que não aceitam conviver com o outro lado”. Para 16% dos entrevistados, “o país atualmente vive em harmonia política, com uma sociedade onde pessoas de ideias diferentes conseguem conversar e se respeitar”.

Colaboração: Luiz Lopes Jr./CNBB

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
15 agosto 2025, 13:55
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão