Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Japão celebra aniversário dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki Japão celebra aniversário dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki
Igreja

Nagasaki, Cupich: corrida às armas nucleares não se vence, só se pode perder

No 80º aniversário dos bombardeios atômicos no Japão, em 1945, o arcebispo de Chicago, em peregrinação pela paz com outros líderes da Igreja estadunidense, celebrou uma missa em Nagasaki, condenando a decisão dos Estados Unidos de recorrer a armas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa decisão foi "profundamente errônea", pois violava o direito internacional e a doutrina moral católica
Ouça e compartilhe

Linda Bordoni – Vatican News

Uma reflexão de um alto prelado, mas também de um cidadão estadunidense que medita sobre o uso da arma atômica por seu país. O cardeal Blaise Joseph Cupich, arcebispo de Chicago, ofereceu-a aos fiéis em sua homilia na missa celebrada esta quinta-feira, 7 de agosto, em Nagasaki, marcando o aniversário do bombardeio nuclear da cidade japonesa em 9 de agosto de 1945. O purpurado classificou a decisão de usar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki como "profundamente errônea", pois violava princípios fundamentais do direito internacional e da doutrina moral católica, particularmente no que diz respeito à distinção entre combatentes e civis.

"Infelizmente, durante a barbárie da Segunda Guerra Mundial, a insistência tradicional na imunidade dos não combatentes ruiu", explicou, referindo-se aos bombardeios incendiários de cidades japonesas anteriores aos ataques atômicos e criticando a normalização dos ataques contra civis segundo a lógica da "guerra total". Hiroshima e Nagasaki, afirmou ele, foram escolhidas em parte porque outras cidades já haviam sido destruídas, o que teria reduzido o impacto psicológico da nova arma. Em seguida, o cardeal Cupich citou os escritos do jesuíta estadunidense John Ford, que, já em 1944, condenava os "bombardeios de aniquilação" como moralmente inaceitáveis. O alerta de Ford, explicou o cardeal, ainda ressoa hoje, visto que as questões morais em torno da dissuasão nuclear permanecem sem solução.

Mudança na opinião pública nos EUA

Embora reconheça que a opinião pública nos Estados Unidos mudou, com a maioria agora desaprovando os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, Cupich expressou preocupação com o fato de muitos cidadãos estadunidenses ainda aceitarem a ideia do uso de armas nucleares em cenários de conflito atuais. Uma pesquisa recente, citada pelo cardeal, demonstra o apoio da opnião pública a ataques nucleares em guerras hipotéticas, se tais ações salvarem a vida de militares estadunidenses. Isso indica, explicou ainda o arcebispo de Chicago, "que a disposição da opinião pública estadunidense de recorrer a armas nucleares e matar deliberadamente civis estrangeiros não mudou tanto desde 1945 como muitos estudiosos presumiam". As observações do arcebispo de Chicago apontam, portanto, para a necessidade de redefinir a tradição da Igreja de guerra justa. Ele argumenta que ela deve estar radicada na formação moral e na solidariedade, e não no cálculo estratégico. O cardeal também se refere à importância do desarmamento integral, termo desenvolvido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que, a seu ver, exige a abordagem dos fundamentos sociais, econômicos e ecológicos da paz.

A ilusão da dissuasão nuclear

O cardeal Cupich acrescentou, então, que "o uso de ameaças, que é a essência da estratégia de dissuasão nuclear, jamais poderá alcançar a coexistência pacífica entre as nações, capaz de produzir uma ética inspirada na solidariedade, no desenvolvimento autêntico e nos direitos humanos". Além disso, devemos ter cuidado com a ilusão de "paz autêntica" criada pela "realidade desconfortável dos impasses armados entre as nações", com as recentes tensões geopolíticas envolvendo países como o Irã e a Coreia do Norte comprovando o perigo contínuo representado pelas armas nucleares.

A responsabilidade dos Estados Unidos

Como os Estados Unidos continuam sendo, juntamente com a Rússia, uma das duas superpotências nucleares do mundo, o cardeal estadunidense apontou para a responsabilidade especial que cabe ao seu país. "Os Estados Unidos devem buscar construir uma ordem internacional baseada em fundamentos não nucleares", exortou, apelando a um compromisso renovado com a redução das armas e a rejeição do neoisolacionismo. Cupich concluiu prestando homenagem aos Hibakusha - os sobreviventes dos bombardeios atômicos - cujas "vozes proféticas" há décadas "têm sido agentes da paz" e que devem continuar a inspirar os esforços para pôr fim à corrida armamentista nuclear. "A humanidade deve se comprometer a pôr fim à corrida armamentista nuclear, pois é uma corrida que ninguém pode realmente vencer, mas que muitos milhões de pessoas podem realmente perder."

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
07 agosto 2025, 11:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão