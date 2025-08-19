Busca

Haiti: após 2 anos bloqueado, caminhão com ajudas chega a Jérémie

Em um país marcado pela violência, com a capital dominada por gangues, percorrer os 290 km que separam Jérémie de Porto Príncipe era grande um desafio. "Trata-se de um material extremamente útil proveniente da Itália, enviado pela ONG Camiliana Madian Orizzonti Onlus, graças às doações de tantas pessoas que nos amam", explicou o missionário Camiliano Pe.Massimo Miraglio.

Vatican News com Agência Fides

"Depois de mais de dois anos, recebemos um caminhão carregado de ajudas, da capital, Porto Príncipe. O material estava retido em nosso hospital em Porto Príncipe há algum tempo". Foi o que escreveu o Pe. Massimo Miraglio - missionário camiliano que está na ilha caribenha há quase vinte anos -  em um contêiner com destino a Jérémie.

"O caminhão partiu da capital na tarde de sexta-feira, 15 de agosto, e chegou a Jérémie na noite de segunda-feira, 18 de agosto. A distância total de Porto Príncipe a Jérémie é de 290 km! O tempo de viagem diz muito sobre a dificuldade do percurso", explica o Pe. Massimo, que desde 2023 exerce seu ministério no povoado de Pourcine Pic-Makaya, no interior montanhoso de Jérémie,  onde é pároco de Nossa Senhora da Ajuda. "Infelizmente, devido à ocupação da capital e arredores pelos bandidos, o custo da viagem é muito alto."

"Trata-se de um material extremamente útil proveniente da Itália, enviado pela ONG Camiliana Madian Orizzonti Onlus, graças às doações de tantas pessoas que nos amam", acrescentou o missionário. "Agradeço aos Padres de Porto Príncipe que carregaram o caminhão, à Madian Orizzonti por nos enviar a ajuda e aos muitos amigos que nos apoiam de mil maneiras!"

Ao final do Angelus de domingo, 10 de agosto, o Papa Leão XIV recordou a emergência que enfrenta o povo haitiano e as nove pessoas sequestradas de um orfanato localizado nos arredores da capital por um grupo armado no domingo, 3 de agosto. "A situação da população do Haiti, ao contrário, é cada vez mais desesperada. Sucessivas notícias dão conta de homicídios, violência de todo tipo, tráfico de seres humanos, exílios forçados e sequestros", disse o Pontífice. "Dirijo um forte apelo a todos os responsáveis a fim de que os reféns sejam libertados imediatamente e peço o apoio concreto da comunidade internacional para criar as condições sociais e institucionais que permitam aos haitianos viver em paz".

19 agosto 2025, 11:36
