Pe. Romanelli: permanecemos ao lado de quem sofre em Gaza, como pede o Senhor

O pároco e os outros religiosos da Sagrada Família na Faixa de Gaza escolhem por continuar a “servir os necessitados, os idosos, os doentes”. A guerra continua e os bombardeamentos não cessam, as pessoas precisam de tudo, mas, diz o religioso aos meios de comunicação do Vaticano, “estamos nas mãos do Senhor e temos confiança de que, com a ajuda de tantas pessoas boas no mundo, isso vai acabar”.

Francesca Sabatinelli – Vatican News

“Estamos aqui por Jesus Cristo, para servi-lo na Eucaristia, e o servimos na pessoa dos pobres e doentes, daqueles que sofrem”, por isso o Pe. Gabriel Romanelli, com os religiosos que estão com ele dentro do complexo da paróquia da Sagrada Família em Gaza, escolhem por continuar ao lado dos necessitados, escolhem por continuar a “servir todos”. Na paróquia, além do pároco, Pe. Romanelli, há outros sacerdotes do Instituto do Verbo Encarnado, as irmãs da mesma família religiosa e as irmãs de Madre Teresa. “Todos nós temos os mesmos sentimentos – explica o sacerdote à mídia vaticana – vendo a necessidade dos idosos, dos que estão ansiosos, dos que estão tristes e angustiados, dos deficientes, compreendemos que o Senhor nos chama a continuar a servi-los, porque, caso contrário, como essas pessoas poderão sobreviver, como poderão fazer?”.

Rezar pela paz, parar a guerra

O pároco e outros religiosos se associam ao apelo conjunto lançado nesta terça-feira (26/08) pelo patriarca de Jerusalém dos Latinos, cardeal Pierbattista Pizzaballa, e pelo patriarca greco-ortodoxo de Jerusalém Teófilo III, pedindo, continua o pároco, “às autoridades internacionais e àqueles que têm o poder de parar esta guerra que a parem para o bem de todos. Nós continuamos a rezar pela paz, pela liberdade de todos aqueles que dela são privados, pelos reféns, pela possibilidade de que possam ser tratadas as milhares e milhares de pessoas doentes e feridas que não encontram em toda a Faixa de Gaza os cuidados de que necessitam”.

Destruição, mortos e feridos

É na cidade de Gaza que a situação está se tornando particularmente grave nas últimas semanas. Continuam as operações militares, aumentam os bombardeios em várias partes da cidade, relata Romanelli, “com mais mortos, mais destruição, mais feridos. Essa é a situação geral que, olhando para o futuro, cria mais incertezas em todas as pessoas: o fato de que a guerra continuará e que a próxima etapa poderá ser a guerra diretamente contra a cidade de Gaza”, e é por isso que o religioso invoca mais uma vez o fim do conflito: “nós aqui, com muita simplicidade e humildade, continuaremos. Não é fácil, mas estamos nas mãos do Senhor e temos fé que, com a ajuda de muitas pessoas boas no mundo, tudo isso, um dia, vai acabar”.