Representantes da Organização de Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL) participaram da 28ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC) - Foto Livia Pinheiro Representantes da Organização de Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL) participaram da 28ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC) - Foto Livia Pinheiro 
FIUC elege presidente latino-americano

Com protagonismo da ODUCAL, encontro reforça a missão educativa comum, a diversidade nas lideranças e o compromisso com os desafios contemporâneos à luz do Pacto Educativo Global

Livia Pinheiro – jornalista

Representantes da Organização de Universidades Católicas da América Latina e do Caribe (ODUCAL) participaram da 28ª Assembleia Geral da Federação Internacional das Universidades Católicas (FIUC), realizada entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, na Universidade UNIVA, no México. Cerca de 30% dos participantes da Assembleia são membros da ODUCAL, reafirmando o compromisso regional com a missão global das instituições de ensino superior católicas.

O encontro reuniu delegações de universidades de todos os continentes, com foco na renovação do pensamento universitário católico diante dos desafios contemporâneos. A ODUCAL esteve representada por seu presidente, Pe. Anderson Antonio Pedroso, S.J. (PUC-Rio), pela secretária geral Rayssa Rios (Centro Universitário São Camilo – SP), membros da Junta Diretiva e reitores de diversas instituições da América Latina e Caribe.

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez, atual reitor do Sistema UNIVA, membro da ODUCAL e novo presidente da FIUC pelo período 2025-2028 - Foto Livia Pinheiro
Durante a assembleia, reitores e representantes das instituições católicas participaram de sessões estratégicas que definiram os rumos da FIUC. Nos últimos anos, observa-se um movimento significativo de ampliação da representatividade geográfica e cultural nos espaços de liderança da Igreja e de suas instituições, como as escolhas do Papa Francisco e do Papa Leão XIV, primeiro pontífice originário da América Latina. Nesse mesmo espírito de abertura e diversidade, a FIUC elegeu para sua presidência o padre Francisco Ramírez Yáñez, ex-presidente da ODUCAL e reitor da Universidade del Valle de Atemajac (UNIVA), no México. Sua eleição simboliza o reconhecimento do vigor intelectual e pastoral das universidades católicas latino-americanas no cenário global. Além do presidente, dois membros da ODUCAL foram nomeados conselheiros da FIUC, Francisco José Gómez Ortiz, da Colombia e Pe Anderson Antonio Pedroso, S.J. do Brasil, representando a ODUCAL em 20% do Board Administration na gestão 2025-2028.

 O evento foi de grande importância para que os membros da FIUC debatessem sobre a missão universitária no contexto das crises sociais, ambientais e éticas, em linha com o Pacto Educativo Global proposto pelo Papa Francisco.

O encontro promoveu a reflexão sobre o papel da universidade católica como agente na criação, articulação e dinamização do saber, em diálogo permanente com as realidades contemporâneas, as transformações culturais e os desafios globais. Além disso, contribuiu com a construção de uma agenda comum para o fortalecimento das redes acadêmicas internacionais em torno da fé, da ciência e do serviço à humanidade.

A presença da ODUCAL nesta assembleia evidenciou a unidade entre as universidades católicas, além de reafirmar o valor da escuta, da cooperação e da corresponsabilidade no exercício da missão educativa da Igreja no mundo.

07 agosto 2025, 10:24
