3º Evangelizar Summit: acolhimento para transformar a missão da Igreja

Evento promovido pela Dominus Evangelização e Marketing reúne especialistas em evangelização, acolhimento e gestão pastoral nos dias 21 e 22 de outubro, em São Paulo.

Vatican News

Com o tema “Na Igreja há lugar para todos”, o Evangelizar Summit 2025 será realizado nos dias 21 e 22 de outubro, na FAPCOM – Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, em São Paulo. O evento é uma realização da Dominus Evangelização e Marketing e propõe formar lideranças pastorais para uma evangelização mais eficaz, humana e estratégica.

O Evangelizar Summit 2025 foi pensado para atender a uma necessidade urgente da Igreja: formar lideranças capazes de acolher com excelência, comunicar com propósito e conduzir a missão com clareza e estratégia. Com esse objetivo, o evento reúne grandes nomes da evangelização, espiritualidade, comunicação pastoral e missão digital do país, oferecendo uma programação dinâmica, dividida entre plenárias inspiradoras e trilhas práticas voltadas à realidade paroquial.

“A evangelização exige mais do que boa vontade: ela precisa de planejamento, sensibilidade e excelência. O acolhimento bem-feito é uma das maiores forças da missão da Igreja hoje. É isso que queremos entregar com o Evangelizar Summit: líderes preparados para acolher e transformar vidas com método, empatia e fé”, destaca Jean Ricardo, fundador da Dominus e idealizador do evento.

Plenárias principais – Aprofundamento e inspiração

Grandes nomes da evangelização conduzem reflexões que iluminam, provocam e fortalecem a missão de acolher com excelência. Confira:

❖ Acolhimento que engaja: estratégias para atrair e reter pessoas afastadas – Dom Edson Oriolo

Pertencimento pastoral e reintegração de pessoas afastadas da Igreja.

Dom Edson é bispo da Diocese de Leopoldina (MG), mestre em Filosofia Social

(PUC-Campinas), especialista em Aristóteles, Marketing e Gestão de Pessoas. Foi bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e é reconhecido por sua atuação na gestão pastoral.

❖ Da tela ao altar: como acolher e evangelizar corações na era digital – Pe. Patrick Fernandes

Transformar o ambiente digital em espaço de acolhimento e anúncio do Evangelho.

Pe. Patrick Fernandes nasceu em Colatina (ES) e foi ordenado sacerdote em 27 de janeiro de 2013 no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Marabá (PA). Desde então, atua como pároco na Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA). Em 2020, iniciou uma forte presença nas redes sociais, onde evangeliza de forma leve, alegre e autêntica. Com milhões de seguidores, seu trabalho tem levado inúmeras pessoas a reencontrarem a fé com sinceridade e esperança.

❖ Jovens no centro: modelos inovadores de acolhimento e protagonismo jovem – Astromar Braga

Como adaptar a linguagem e experiências para manter os jovens na caminhada.

Astromar Braga é missionário do Movimento Mariana Braga – Mais Amor, Menos Dor. Responsável pela introdução de acampamentos evangelizadores com desafios espirituais no Brasil, sua metodologia já impactou mais de 50 cidades e países da América Latina.

Edição 2024

❖ Comunicação acolhedora: palavras, postura e atitudes que aproximam – Rodrigo Alvarez

A força da linguagem e da escuta na missão de evangelizar.

Rodrigo é jornalista, escritor e apresentador. Foi correspondente internacional da TV Globo e hoje apresenta o programa Melhor da Noite (Band). Comanda o canal Jornada Infinita, voltado à espiritualidade cristã e reflexões existenciais.

❖ A arte do primeiro contato: como o acolhimento transforma a experiência de evangelização – Jean Ricardo Como o acolhimento nos primeiros minutos pode definir a experiência de fé.

Jean Ricardo é fundador da Dominus Evangelização e Marketing. Atua há mais de 15 anos com planejamento estratégico para a Igreja, sendo referência nacional em formação para Pastoral do Dízimo, comunicação católica e gestão pastoral. É autor do livro Como organizar a Pastoral do Dízimo e professor de pós-graduação.

❖ Protocolos de acolhimento para situações de crise – Pe. José Carlos

Acolhendo famílias em luto, dependentes químicos e pessoas em sofrimento.

Pe. José Carlos Ferreira da Silva é psicólogo, jornalista, escritor e mestre em Ciências das Religiões. Pároco na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim (ES), é especialista em neuropsicologia e atua em acolhimento em contextos pastorais delicados.

❖ Acolher para cuidar: o atendimento de pessoas em situação de dor – Pierre Patrick Pires

Atendimento pastoral com escuta ativa e sensibilidade.

Pierre é psicólogo clínico e mestre em Educação. Professor na FASBAM, atua com saúde mental na vida religiosa, prevenção ao suicídio e desenvolvimento de estratégias de escuta pastoral para jovens e adultos.

❖ Finanças e acolhida: como o pertencimento impacta a arrecadação – Pe. Fernando Maico Barauna

Como o acolhimento influencia positivamente na sustentabilidade paroquial.

Pe. Fernando é presbítero da Diocese de Joinville (SC), ecônomo diocesano e diretor da ADIPROS (Cáritas). Possui formação em Gestão Financeira e MBA em Administração e Finanças pela PUCRS.

❖ Transformando likes em laços: acolhimento no ambiente digital – Raylson Araujo

Humanizando o relacionamento nas redes sociais católicas.

Raylson é catequista, teólogo (PUC-SP), missionário digital e membro da Comissão Episcopal para Juventude da CNBB. Atua na Diocese de Campo Limpo (SP) e é mestrando em Teologia Pastoral.

Trilhas Simultâneas – Aplicação prática na realidade pastoral

Conteúdos que traduzem a inspiração em ação, com propostas práticas para quem evangeliza com propósito e responsabilidade. Confira abaixo as temáticas e quem irá conduzi-las.

➔ Resiliência pastoral: acolher mesmo quando dói – Paulo Junior (Theòs)

Ferramentas emocionais e espirituais para lideranças sob pressão.

Paulo Junior é especialista em Gestão de Pessoas, com 15 anos de atuação em Liderança Corporativa e Religiosa. Atualmente, é diretor de operações da Theòs.

➔ Jornada da família: da primeira visita à integração plena

– Pe. Eduardo Zanom (Pe. Edu)

Acolhimento planejado para famílias, pais, crianças e adolescentes.

Pe. Edu é pároco da Catedral de Palmas (TO), mestre em Teologia Moral, reitor do Centro de Evangelização Casa de Maria e professor universitário. É conhecido por sua abordagem pastoral carismática e inovadora.

➔ Estratégias de acolhimento que movem corações e doações – Ana Carla

Acolher bem para fidelizar e inspirar a corresponsabilidade paroquial.

Ana Carla é gestora de produtos da Dominus. Com 21 anos de missão, foi ecônoma por 12. Atua na formação de lideranças e estratégias de arrecadação e engajamento comunitário. É pós-graduanda em Marketing, Branding e Growth.

Por que participar?

O Evangelizar Summit 2025 é mais do que um evento: é um divisor de águas na forma como a Igreja se prepara para acolher e evangelizar. Em dois dias de imersão, os participantes terão acesso a conteúdos que unem espiritualidade, prática pastoral, comunicação humanizada e inovação, tudo com uma abordagem profundamente conectada à realidade das paróquias e comunidades.

Inscrições e informações

O Evangelizar Summit 2025 já está com inscrições abertas. O evento oferece uma imersão formativa de alto nível para lideranças e agentes de pastoral que desejam atualizar suas práticas de evangelização com excelência e estratégia.

A cada edição, as vagas se esgotam rapidamente, e a procura tem sido crescente. As inscrições são limitadas por lote, o que torna o acesso antecipado uma vantagem para quem deseja garantir condições especiais e melhor preparação.

O ingresso inclui:

· Acesso completo às plenárias e trilhas temáticas;

· 4 refeições incluídas durante os dois dias de evento;

· Kit exclusivo com materiais de apoio;

· Gravações das palestras disponíveis por 12 meses na plataforma Dominus Formação.

As vagas são limitadas por lote e estão sujeitas à disponibilidade. Para garantir a participação, os interessados devem acessar: https://evangelizarsummit.com.br