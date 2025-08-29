Evangelho de 29 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Marcos 6,17-29

O Evangelho de hoje relata a festa do aniversário de Herodes, onde houve muito luxo e ostentação. A filha de Herodíades dançou, alegrou a todos e o rei fez-lhe um juramento: pede-me o que quiseres e eu te darei! Induzida pela mãe, ela pediu num prato a cabeça de João Batista.

Como viver este Evangelho no dia de hoje?

O rei Herodes teve ocasião de se converter. Sentia-se embaraçado com as palavras de João Batista, mas não deu um passo sequer para mudar sua situação de pecado. Isso nos mostra que a protelação no pecado não conduz a um fim feliz, mas a consequências tremendas.