Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 28 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 24,42-51

Jesus alertou os seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus não disse o ano e o dia em que virá, só pediu para estarmos atentos, vigilantes. Vigia quem tem presença semanal na missa; quem faz a oração diária e mantém o costume de falar com Deus; quem não deixa sua fé esfriar; quem não perde a esperança pelo negativismo do mundo e quem exercita a caridade. Isso tudo é ser vigilante! Você se considera uma pessoa vigilante conforme fala o Evangelho?

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
28 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão