Evangelho de 28 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 24,42-51

Jesus alertou os seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Jesus não disse o ano e o dia em que virá, só pediu para estarmos atentos, vigilantes. Vigia quem tem presença semanal na missa; quem faz a oração diária e mantém o costume de falar com Deus; quem não deixa sua fé esfriar; quem não perde a esperança pelo negativismo do mundo e quem exercita a caridade. Isso tudo é ser vigilante! Você se considera uma pessoa vigilante conforme fala o Evangelho?