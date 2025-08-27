Busca

Evangelho de 27 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 23,27-32

Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados; por fora são belos, mas por dentro estão cheios de podridão, advertiu Jesus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Essas palavras valem também para o nosso Brasil: queremos mostrar nossos atrativos turísticos, mas temos muita violência; nosso agro pujante, mas embutido muito agrotóxico; a nossa arte está cheia de devassidão; nossas músicas estão cheias de corno e apologia ao pecado; o tik tok, novelas e filmes cheios de sensualidade. Queremos ser um país reconhecido mundialmente, mas exportamos carnaval indecente! Disse Jesus: túmulos bonitos por fora, mas podres por dentro.

