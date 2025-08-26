Busca

Evangelho de 26 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 23,23-26.

Jesus usou severas palavras contra os fariseus e mestres da lei que observavam alguns ensinamentos da tradição, mas deixavam de lado os mais importantes como a justiça e a misericórdia. Vós limpais o copo e o prato por fora - disse Jesus - mas, por dentro, estais cheios de roubo e de cobiça.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Também nós nos preocupamos com a aparência exterior e, às vezes, não cuidamos devidamente da beleza interior. Há pessoas que passam uma hora por dia diante do espelho se produzindo, horas numa academia ou caminhando com o seu cão, grande parte do seu tempo nas redes sociais e não são capazes de rezar um Pai-nosso, ou fazer algo pelo próximo, pois dizem não ter tempo! Deus chama essas pessoas de hipócritas!

