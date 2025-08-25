Evangelho de 25 de agosto
Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas – disse Jesus – pois colocais tantas obrigações às pessoas que acabais fechando a elas o acesso ao Reino dos Céus.
Como viver esse Evangelho no dia de hoje?
Desde aquele tempo Jesus era intransigente com quem fingia, mentia e enganava, com quem tentava dominar o próximo e manipulava as realidades de Deus para benefício próprio. Não permitas, Senhor, que causemos escândalo aos pequeninos com o nosso legalismo, com a nossa falta de caridade e de sensibilidade. Ajuda-nos, ao invés, ser um canal límpido da sua graça para todos ao nosso redor.
