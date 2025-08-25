Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Igreja

Evangelho de 25 de agosto

Dom Mário Spaki, bispo de Paranavaí, comenta o Evangelho de Mateus 23,13-22

Ai de vós, mestres da Lei e fariseus hipócritas – disse Jesus – pois colocais tantas obrigações às pessoas que acabais fechando a elas o acesso ao Reino dos Céus.

Como viver esse Evangelho no dia de hoje?

Desde aquele tempo Jesus era intransigente com quem fingia, mentia e enganava, com quem tentava dominar o próximo e manipulava as realidades de Deus para benefício próprio. Não permitas, Senhor, que causemos escândalo aos pequeninos com o nosso legalismo, com a nossa falta de caridade e de sensibilidade. Ajuda-nos, ao invés, ser um canal límpido da sua graça para todos ao nosso redor.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
25 agosto 2025, 08:30
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão